  • 18°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM話理知】劈價盤大增 上車好時機

iMTV＋ 19:30 2022/12/02

分享：

分享：

其他股評時段:

01:00 息口升勢未止
04:00 銀行結餘及銀行同業拆息
05:25 銀行結餘、美國聯邦基金利率、香港最優惠利率
07:00 加息0.25厘後按揭變化
08:20 美孚新村屢錄呎價9000以下成交
11:05 10大屋苑11月成交
13:55 近期納米樓蝕讓成交
16:10 中原CCL走勢
20:15 整體住宅買賣登記
28:25 對不同人士置業建議
41:45 Q&A

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : iM話理知

最新專欄文章 更多

【iM話理知】愈有錢愈煩惱? 中產理財必修課
2022/11/25
【iM話理知】愈有錢愈煩惱? 中產理財必修課
【iM話理知】疫市婚禮開支增 夫婦理財小貼士
2022/11/18
【iM話理知】疫市婚禮開支增 夫婦理財小貼士
【iM話理知】樓價調整上車機會到？ 打工仔如何理財做業主
2022/11/11
【iM話理知】樓價調整上車機會到？ 打工仔如何理財做業主
【iM話理知】息魔來襲樓價尋底 業主上車客求生術
2022/11/04
【iM話理知】息魔來襲樓價尋底 業主上車客求生術
【iM話理知】恒指倒流97年水平 退休理財MPF部署
2022/10/28
【iM話理知】恒指倒流97年水平 退休理財MPF部署
CCL 拆息 基金 成交 美孚新邨 加息 納米樓 美國 銀行 經濟

上一篇文章

【大行報告】瑞信：流動性憂慮未緩解 下調希望教育評級至「中性」

下一篇文章

【科技巨擘】馬斯克稱與Apple誤會已解決 蘋果不會將Twitter app下架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】見工填form要求提出自己facebook同IG 網民咁樣教你 !
【職場熱話】見工填form要求提出自己facebook同IG 網民咁樣教你 !
【著數優惠】1元機場快綫車票下周三網上開搶 名額1萬份先到先得 「機鐵仔」沿線快閃大派限量版精品禮物
【著數優惠】1元機場快綫車票下周三網上開搶 名額1萬份先到先得 「機鐵仔」沿線快閃大派限量版精品禮物
【生活成本】新加坡紐約成全球生活成本最高城市　172個城市中香港排第幾？
【生活成本】新加坡紐約成全球生活成本最高城市　172個城市中香港排第幾？
瑞銀料內地明年次季通關 另看好5隻受惠股
瑞銀料內地明年次季通關 另看好5隻受惠股
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款