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【大行報告】第三季業績純利超預期 瑞信上調貝殼每股盈測

股樓投資 15:46 2022/12/01

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貝殼（02423）日前公布9月底止第三季業績，經調整純利為18.95億元，相比上年同期經調整淨虧損8.87億元，同比轉虧為盈。瑞信上調貝殼2022至2024財年每股盈利預測8%至10%，料疲弱的收入將被強勁的毛利率抵銷，並將H股目標價由49元上調至53.8元，維持其「跑贏大市」評級。貝殼周四（1日）截至下午3時30分報43.5元，升幅9.3%。

 


【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

 

該行指，貝殼第三季收入按年跌3%至176億元人民幣，大致符合預期；而非通用會計準則下純利達19億元人民幣，遠超預期，主要受惠於固定成本減少、經營槓桿及控制營運支出。
 

 

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁

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瑞信亦預計，在內地防疫措施及消費者情緒疲弱下，貝殼短期內前景仍充滿挑戰，而公司對第四季的收入預測指引介乎145億至150億元人民幣，意味按年跌16%至19%遜於預期，主要受北京、廣州及上海等部分關鍵城市因疫情而實施不同程度的封鎖措施所影響。料有關壓力或延續至明年上半年，到明年下半年才會顯著復甦。

 

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 貝殼－W（02423） 純利 每股盈利 大行報告

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