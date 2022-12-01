跑馬地嘉蘭閣頂層複式2408萬沽　4年帳蝕242萬

跑馬地區買賣成交疏落，中原地產張偉光說，11月僅錄得15宗成交，而業主憂樓價跌勢持續，紛紛提早沽貨離場。

他續說，新近成交單位為嘉蘭閣頂層複式連天台單位，實用面積1,322平方呎，三房套間隔，望開揚遠景，早前以2,408萬元易手，實用呎價約18,215元。

張偉光透露，買家為用家。資料顯示，原業主於2018年以2,650萬元買入單位，持貨4年，現帳面蝕242萬元，物業期內貶值9%。

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