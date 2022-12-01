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【大行看法】貝萊德：對明年市場持審慎看法　料明年利率升至5%、兼不會減息

股市 16:07 2022/12/01

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【大行看法】貝萊德：對明年市場持審慎看法　料明年利率升至5%、兼不會減息

貝萊德（BlackRock）投資智庫亞太地區投資總監Ben Powell表示對明年市場和經濟狀況仍持審慎看法，認為高通脹與高利率會持續，又預計市場波動依會發生，提醒投資者要動態調整投資組合。

貝萊德舉行2023年環球投資前景展望，Powell預計，明年聯儲局將利率升至5%，並維持至年底，同時又不會減息，直到經濟感受到痛楚，而這亦是聯儲局的計劃之中。他又認為明年歐美經濟將陷入困難，歐洲將陷入衰退，美國則會錄零增長，加上企業盈利有下調風險，故下調歐美兩地至「減持」評級。

他又提到，由於高利率會帶來失業，但若然失業數字過高，其代價實是太大，因此估計聯儲局會選擇與高通脹共存，故此，通脹不會回落至2%，呼籲投資者要適應其新常態。

至於日本和中國地區，該行將兩地轉至「中性」評級，一來是因日本受惠於低利率及日圓走低，利好出口表現，二是中國復常重啟之路雖難行，甚至「清零」退出路徑不明朗，但企業盈利有上行的風險。

另外，他補充，現時利率已處較高水平，具投資級別債券屬吸引水平，值得買入。

至於該行亞太地區iShares投資總監Thomas Taw認為，投資者明年將面對兩難局面，一面是大環境是防守為主，另一方面是害怕錯失近期的升市。他認為，要關注中國與台灣的局勢，而長期看好印度和印尼兩地。

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編輯：姚卓然

 

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