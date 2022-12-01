▲ 【香港經濟】瑞聯銀行：下調2022年香港經濟預測至負增長2.8% 內部流動性收緊開始壓抑樓市

瑞聯銀行UBP亞洲高級經濟學家Carlos Casanova發表報告指，港府在未來將較依賴財政措施以刺激經濟，但在短期內難望完全抵銷經濟下行壓力，因此已將2022年香港經濟預測下調至負增長2.8%，2023年預測增長1.5%。

香港第3季GDP按年收縮4.5%大過預期。Casanova認為，港府已經採取較彈性的防疫政策，但要持續提振旅遊和本地消費，仍然有賴全面重開內地關口，而內部流動性收緊亦已開始壓抑樓市。

瑞聯銀行：樓市調整或透過財富效應拖累消費

Casanova稱，房地產市場受益於2021年至2022年的金髮姑娘環境（Goldilocks conditions，編按：意即復甦、增長穩健的時期），家庭將財富從股票市場轉移到房地產領域，以及貨幣狀況保持寬鬆。

報告表示，然而這些因素已經逆轉，隨之而來的調整可能會通過財富效應拖累消費，而美國和歐洲需求疲軟也將拖累貿易活動。

投資者關注聯繫匯率可能改變源於不了解

著名對沖基金潘興廣場資管（Pershing Square Capital Management）創辦人阿克曼（Bill Ackman）近日表示，現時持有大量港元名義認沽期權倉位，變相沽空港元，押注香港再沒有維持聯繫匯率制度的意義，瑞聯銀行認為，投資者關注港元聯繫匯率制度可能改變，主要源於不了解香港的貨幣發行局制度。

瑞聯銀行稱，港元兌美元現貨匯率在今年以來多次觸及弱方兌換保證水平，但到11月因倫敦和香港銀行同業拆息息差收窄，減低了港元利差交易的獲利，因而突然回到接近兌換範圍的中間水平，雖然香港外匯儲備自2020年以來持續下降，但在今年11月仍然相當於貨幣基礎的219%，比目標的100%高出逾一倍，可見金管局仍有充裕彈藥支持聯繫匯率制度。

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編輯：李哲毅