【政府兼職筍工】 政府多個部門請兼職 小學學歷都可以 ！最高時薪達105元

近年港人對於work-life balance 愈來愈重視，不少人選擇提早退休或是只做兼職工作。政府不同部門的兼職職位，學歷要求不高。另外，消防處招聘兼職合約社區關係助理，負責招聘、訓練及考試，時薪更高達105元，不過請人需懂得使用圖像設計及影片編輯軟件知識，每星期工作最多17.5小時，每月工作最少60小時。

今次為大家介紹多個政府兼職筍工，不過各職位的招聘日期、條件及薪酬等都有所不同，以下為大家整合部分資訊。

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在多份兼職筍工包括在郵政處擔任揀信組助理，時薪已經有72元，負責協助揀信及處理郵件、一般文書職務等。只要具備中三學歷已可以。另一份筍工，康樂及文化事務署兼職帶位員，如果本身喜歡看演唱會的人更是一份「筍工」，可以工作的同時又可以慳返買演唱會票的價錢，更可以賺錢，一舉兩得。另一份筍工是給予有小學畢業的人士申請，在社會福利署擔任合約護理助理，只要能閱讀中文及操流利粵語就可以申請，工作職責包括清理辦公室、活動場地、家具及院童衣服等簡單工作。

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責任編輯：陳玉蓮