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【日本酒店】日本11月酒店入住率逾7成　創疫情後最高水平

商業 15:11 2022/12/01

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與疫情前的2019年10月相比，日本酒店日均房價的水平恢復到逾9成。（法新社圖片）

隨着旅遊業逐步復甦，日本的酒店住宿需求亦正穩步上升，有數據顯示，日本11月國內的酒店平均入住率，自2020年1月（73.1%）以來首次超過70%。

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酒店業市場調查公司STR的數據顯示，日本10月國內酒店平均入住率比9月提高5.2個百分點，達到69.9%；11月更創下自2020年1月（73.1%）以來首次超過70%的水平；整體入住率已連續5個月超過60%。

雖然數字仍低於疫情前的逾80%，惟與今年上半年徘徊在40至50%的水平相比，入住率正在穩步提高。

10月8日最多人入住酒店

當中，創出10月單日最高入住率的是8日，達到85.4%，超過了夏季的旺季和9月大型長假的水位。STR的經理櫻井詩織認為，「隨著政府宣佈放寬旅遊限制及支持本地遊，渡假氛圍加強，立即刺激了當時的住宿需求」。

增設行政酒廊等配套

同時，商務的酒店房間需求也呈現復甦趨勢。整體來看，地方的酒店入住率先復甦，惟一到10月，吸引較多商務旅客的東京都中心，其相關入住率也顯著上升。

不過，酒店的日均房價（ADR）也相應地調高。10月比9月平均高出1218日圓（約70港元），達到1萬3942日圓（約796港元）。與疫情前的2019年10月相比，日均房價的水平恢復到逾9成，企業亦增加設有行政酒廊的客房等配套措施，提高房價附加值。

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責任編輯：李智美

 

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