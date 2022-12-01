【串流媒體】Spotify 2022年度回顧　按音樂口味分析用戶性格

時近年末，Apple Music、YouTube Music都先後推出年度回顧。Spotify亦緊隨其後，於今（1日）正式推出Spotify Wrapped 2022 。今年Spotify的回顧功能還使用了「雜誌式」設計，以及結合了人格測試。

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現時Spotify用戶開啟Spotify應用程式，在搜尋頁面中，便可以看到「2022年度總回顧」的按鈕。點擊進去，即可查看到自己今年的音樂習慣、總聆聽時數、最高播放次數的歌曲和歌手等等。如用戶應用程式中，未有看到相關按鈕，亦可直接於搜索欄中，輸入「2022 年度總回顧」或者是「2022 Wrapped」相關字眼，便會得出年度總回顧的選項。

今年的年度回顧清單，Spotify使用了「雜誌式」設計，以數個如Instagram的限時動態般的限時動態，展示個人年度總回顧的不同資訊。在每一個限時動態快將結束前，屏幕下方都會有「分享這則限時動態」的選項，讓用戶將相關數據分享至不同的社交平台上。

此外，Spotify還將回顧結合人格測試，透過用戶這一年來在Spotify上聆聽的歌曲，進行性格分析，總結出用戶的人格特質。

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責任編輯：殷凱怡

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