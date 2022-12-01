  • 17°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串流媒體】Spotify 2022年度回顧　按音樂口味分析用戶性格

科技 16:15 2022/12/01

分享：

分享：

時近年末，Apple Music、YouTube Music都先後推出年度回顧。Spotify亦緊隨其後，於今（1日）正式推出Spotify Wrapped 2022 。今年Spotify的回顧功能還使用了「雜誌式」設計，以及結合了人格測試。

【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅

現時Spotify用戶開啟Spotify應用程式，在搜尋頁面中，便可以看到「2022年度總回顧」的按鈕。點擊進去，即可查看到自己今年的音樂習慣、總聆聽時數、最高播放次數的歌曲和歌手等等。如用戶應用程式中，未有看到相關按鈕，亦可直接於搜索欄中，輸入「2022 年度總回顧」或者是「2022 Wrapped」相關字眼，便會得出年度總回顧的選項。

今年的年度回顧清單，Spotify使用了「雜誌式」設計，以數個如Instagram的限時動態般的限時動態，展示個人年度總回顧的不同資訊。在每一個限時動態快將結束前，屏幕下方都會有「分享這則限時動態」的選項，讓用戶將相關數據分享至不同的社交平台上。

此外，Spotify還將回顧結合人格測試，透過用戶這一年來在Spotify上聆聽的歌曲，進行性格分析，總結出用戶的人格特質。

【App Store Awards】2022蘋果「年度應用」排行榜出爐　港人勇奪最佳iPad App獎

【串流媒體】DC動畫將登上Prime Video？　華納兄弟：與亞馬遜達成大交易

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【串流媒體】DC動畫將登上Prime Video？　華納兄弟：與亞馬遜達成大交易
今日
【串流媒體】DC動畫將登上Prime Video？　華納兄弟：與亞馬遜達成大交易
【iPhone隱藏功能】科技改變生活 　蘋果哪些功能被忽視了？
今日
【iPhone隱藏功能】科技改變生活 　蘋果哪些功能被忽視了？

你可能感興趣

【串流媒體】DC動畫將登上Prime Video？　華納兄弟：與亞馬遜達成大交易
今日 15:30
【串流媒體】DC動畫將登上Prime Video？　華納兄弟：與亞馬遜達成大交易
【iPhone隱藏功能】科技改變生活 　蘋果哪些功能被忽視了？
今日 15:35
【iPhone隱藏功能】科技改變生活 　蘋果哪些功能被忽視了？
社交平台 手機Apps 科技產品 歌曲 歌手 音樂 Apple Music 串流 媒體 Apple

下一篇文章

【iPhone隱藏功能】科技改變生活 　蘋果哪些功能被忽視了？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【iPhone誤判】iPhone 14偵測通報又出錯　滑雪當意外自動報警
【iPhone誤判】iPhone 14偵測通報又出錯　滑雪當意外自動報警
【Twitter改革】Twitter改變平台內容算法　向所有用戶推薦「非關注」帖文
【Twitter改革】Twitter改變平台內容算法　向所有用戶推薦「非關注」帖文
【雲數據保護】雲端數據資安挑戰　3成半企業未備份
【雲數據保護】雲端數據資安挑戰　3成半企業未備份
【航天科技】獵戶座太空船破飛行紀錄　距離地球43萬公里自拍
【航天科技】獵戶座太空船破飛行紀錄　距離地球43萬公里自拍
【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　
【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款