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【FTX破產】「薯條哥」堅稱無欺詐 承認風險管理做得不好

環球社會熱點 16:05 2022/12/01

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虛擬加密貨幣交易所FTX宣布破產後，被稱為「薯條哥」的創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）更被外界質疑涉嫌欺詐。SBF周三（11月30日）出席峰會期間，堅持自己無欺詐。SBF同時承認，在履行對監管機構等方面的責任做得不好，並指過去一個月感覺非常糟糕。

加密貨幣圈才俊連環身故 俄國富豪墜機亡 【下一頁】

SBF線上出席周三的《紐約時報》Dealbook峰會，和主持對話期間表示過去一個月感覺糟糕。SBF強調他從未試圖欺詐任何人，一直相信是一項茁壯成長的生意，對過去一個月發生的事情感到震驚。

SBF透露現時僅剩10萬美元（約78萬港元），信用卡亦剩下一張可用。

SBF承認，公司在風險管理方面完全失敗，在履行對監管機構、客戶及投資者的責任方面做得不好，回憶起來感覺十分尷尬。他亦透露，去年一直留在島國巴哈馬（Bahamas），代表律師亦非常不贊成他發表公開講話。

Justin Bieber慘成FTX破產苦主 天價NFT貶值95% 【下一頁】

對沖基金Alameda Research被爆出大量資產和抵押品，皆是由同系加密貨幣交易所FTX所發行的代幣FTT。SBF亦被問及，為何在清楚Alameda向FTX借貸規模的情況下，仍在虛擬貨幣市場大舉收購。

他回應指相信到今年中，Alameda已償還所有債務。惟法庭文件顯示，Alameda尚欠加密貨幣放貸機構BlockFi逾6.7億美元（約52.3億港元）。SBF承認，當Alameda資產負債表被披露時感到十分緊張，但當時未料到會威脅到FTX的生存。

他指不清楚Alameda公司內部情況，很多事情都是上個月才得悉。

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責任編輯：李俊儀

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