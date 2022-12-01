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威廉王子教母因種族歧視辭職 問黑人來賓出身何地

環球社會熱點 15:09 2022/12/01

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英國哈里王子與夫人梅根去年接受訪問時，曾指控有英國王室成員發表種族歧視言論。王儲威廉王子教母赫西發表種族歧視言論，詢問黑人來賓真正出身何地。赫西的言論引來多方批評，她其後道歉並辭去王室職務。

英女王成英國搜尋次數最多人物 力壓一眾美國明星 【下一頁】

赫西（Susan Hussey）為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的侍女，也是威廉王子（Prince William）的教母，多年來都是王室助手圈子的核心成員。

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王后卡米拉（Queen Camilla）周二（12月29日）在白金漢宮主持一場保障婦女權益的慈善活動，慈善機構Sistah Space創辦人富拉尼（Ngozi Fulani）也有出席。

富拉尼透露她抵達10分鐘後，赫西走近撥動她的頭髮和查看其名牌，然後與她對話。

富拉尼憶述赫西一開始詢問她來自哪裡，包括問她來自非洲哪個地區？富拉尼强調自己不知道，指先輩沒有留下紀錄。

儘管富拉尼多次强調自己是英國人並生於英國，但赫西仍問她來自非洲何地。

馬斯克床頭櫃放一樣物品 網民：下步收購呢間公司 【下一頁】

赫西的言論隨即引起網民一面倒批評其種族歧視，富拉尼也認為對方的言論造成創傷，她獲邀出席活動卻遭到對方侮辱，但她無法將實情報告給卡米拉。

白金漢宮形容赫西的言論不可接受，對此深表遺憾。赫西為她造成的傷害致以深深歉意，並立即辭去在王室的榮譽職務。

威廉王子的發言人表示，種族主義在英國社會沒有立足之地。發言人指赫西的言論不可接受，指她立刻辭職是正確做法。

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責任編輯：鄭錦玲

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