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【移民資訊】97後出生合資格港人可獨立申請BNO 不需受養人同行

理財智慧 16:36 2022/12/01

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英國政府擴大「BNO簽證」的英國國民（海外）簽證計劃，決定放寬BNO簽證申請資格，容許1997年7月1日或之後出生、滿18歲的香港年輕人，只要父母其中一方為BNO港人，便可以獨立申請BNO簽證赴英居留，其伴侶及子女亦能一同申請，另外亦不再需要以受養人方式申請。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

根據英國內政部資料，BNO簽證申請人必須是年滿18歲且持有BNO資格人士，以及持BNO資格人士在1997年7月1日或之後出生的子女。若在英國境外提出申請，永久居留地必須是香港，在英國境內申請則必須為英國、海峽群島、馬恩島或香港。

其實英國於2021年1月31日正式開放BNO簽證計劃，讓符合BNO資格的香港人申請BNO簽證赴英居留，根據內政部周三表示，截至當日已發出逾14.4萬份BNO簽證。

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責任編輯：陳玉蓮

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內政 財務自由 BNO 簽證 經濟 移民

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