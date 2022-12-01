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【有相睇】天晉兩房892萬售　居屋換樓客「升呢」住私樓

股樓投資 14:19 2022/12/01

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美聯物業梁傑表示，將軍澳天晉1期1座低層D室，實用面積534平方呎，屬於兩房間隔，獲換樓客以892萬元購入單位，折合實用呎價16,704元。買家於9月出售同區居屋單位後，期望「升呢」住私樓，一直物色天晉盤源，已睇樓數次，最終帶同支票以誠意打動業主減價約40萬元，以892萬元承接單位。

資料顯示，原業主於2015年2月以640萬元購入上述單位，持貨超過7年，帳面獲利252萬元，單位升值39%。將軍澳近月成交價持續下滑，加上區內交通更趨完善，吸引不少用家上車或者換樓，11月全月交投超過260宗，較10月的192宗，大增逾35%。

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撰文 : 蔡子俊

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