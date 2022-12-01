【FTX爆煲】SBF稱窮得只剩下一張可動用資金約78萬元的信用卡　「幾乎一無所有」

▲ 【FTX爆煲】SBF稱自己窮得只剩下一張可動用資金約78萬元的信用卡 「幾乎一無所有」

隨加密貨幣交易所FTX破產，身家一度超過260億美元的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）表示，自己將所有資產都投入了FTX及其姊妹公司Alameda Research，現在只剩下一張與銀行帳戶連繫的信用卡，該帳戶仍有10萬美元（約78萬港元），聲稱自己「幾乎一無所有（close to nothing）」。

SBF指，他沒有其餘隱藏資金，已披露了一切。

彭博億萬富豪指數已將SBF持有的FTX及Alameda的價值降至零。不過，目前仍難以肯定薯條哥有沒有說謊，早前市傳SBF在紅杉資本等風投公司投資了5億美元，亦是媒體初創公司Semafor的投資者，但未知這些投資是否通過Alameda持有。

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

相關文章：【加密貨幣】貝萊德CEO芬克：FTX破產源於不當行為 惟不能忽視加密貨幣背後的技術相當重要

相關文章：【加密貨幣】新加坡副總理罕有批評淡馬錫 投資FTX有損信譽

相關文章：【FTX爆煲】SBF向FTX員工發信致歉：抵押品價值急跌510億美元 惟零回應挪用客戶資金

編輯：陳韻妍