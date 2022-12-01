▲ 【電訊商】數碼通夥新地會員計劃The Point推消費賺積分

本港電訊商數碼通（SmarTone） （00315） 宣布與同系新地 （00016） 旗下會員獎賞計劃The Point合作，即日起SmarTone客戶每消費2元可賺取1 The Point 積分，而積分可在新地旗下25 個商場逾 2,000 個參與商戶轉換為 Point Dollar 作現金消費，亦可兌換免費泊車及餐飲等。

SmarTone 副行政總裁譚樂文表示，今次合作具協同效應，可以在新消費模式下，為客戶帶來更佳的體驗，又透露下一階段The Point 積分可將用作支付SmarTone月費。

數碼通SmarTone推出獎賞優惠，所有客戶年底前於SmarTone的指定消費可獲額外The Point 積分，例如客戶登記2個月費148元的 Home 5G 寬頻服務計劃（30 個月合約期），即可獲贈額外30萬 The Point 積分；新客上台選用月費298元、110GB以上流動數據計劃，可獲贈額外 10萬The Point 積分。

The Point行政總裁吳秀美表示，今次合作顯示The Point作為新地集團核心會員計劃的重要性，亦可增強協同效益。她表示，未來會繼續搜羅更多優惠，以及更多、更快的賺取積分途徑。吳秀美透露，1萬The Point積分折合價值約40元左右。

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記者：李哲毅