  • 18°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電訊商】數碼通夥新地會員計劃The Point推消費賺積分

股市 14:04 2022/12/01

分享：

分享：

【電訊商】數碼通夥新地會員計劃The Point推消費賺積分

本港電訊商數碼通（SmarTone） （00315） 宣布與同系新地 （00016） 旗下會員獎賞計劃The Point合作，即日起SmarTone客戶每消費2元可賺取1 The Point 積分，而積分可在新地旗下25 個商場逾 2,000 個參與商戶轉換為 Point Dollar 作現金消費，亦可兌換免費泊車及餐飲等。

SmarTone 副行政總裁譚樂文表示，今次合作具協同效應，可以在新消費模式下，為客戶帶來更佳的體驗，又透露下一階段The Point 積分可將用作支付SmarTone月費。

數碼通SmarTone推出獎賞優惠，所有客戶年底前於SmarTone的指定消費可獲額外The Point 積分，例如客戶登記2個月費148元的 Home 5G 寬頻服務計劃（30 個月合約期），即可獲贈額外30萬 The Point 積分；新客上台選用月費298元、110GB以上流動數據計劃，可獲贈額外 10萬The Point 積分。

The Point行政總裁吳秀美表示，今次合作顯示The Point作為新地集團核心會員計劃的重要性，亦可增強協同效益。她表示，未來會繼續搜羅更多優惠，以及更多、更快的賺取積分途徑。吳秀美透露，1萬The Point積分折合價值約40元左右。

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

相關文章：

【業績｜電訊股】數碼通全年純利微跌5%至4.23億　撇除政府補貼增16%　派末期息15.5港仙、股息率近7.3厘（第二版）

【電訊商】數碼通Smartone 10月14日終止2G服務、騰出頻譜提供4G及5G服務　通訊辦：已予事先同意

記者：李哲毅

新鴻基地產（00016） 數碼通（00315） 電訊 SmarTone 餐飲 新地 5G

上一篇文章

【FTX爆煲】SBF稱窮得只剩下一張可動用資金約78萬元的信用卡　「幾乎一無所有」

下一篇文章

【生活水平】新加坡及紐約位列全球生活成本最高城市　香港排第幾？（附排名）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美國PCE核心通脹數據公布前　美股期貨欠方向、道指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】美國PCE核心通脹數據公布前　美股期貨欠方向、道指期貨微跌（不斷更新）
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
【港股市況】ATM升3%至4%　新車新勢力造好、小鵬汽車升15%　恒指午後初段升近300點（不斷更新）
【港股市況】ATM升3%至4%　新車新勢力造好、小鵬汽車升15%　恒指午後初段升近300點（不斷更新）
【港股反彈】廣州放寬放疫　資金急謀入市炒股　港滙升穿7.8、港元隔夜拆息罕有4.35厘
【港股反彈】廣州放寬放疫　資金急謀入市炒股　港滙升穿7.8、港元隔夜拆息罕有4.35厘
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款