【串流媒體】DC動畫將登上Prime Video？　華納兄弟：與亞馬遜達成大交易

華納媒體提供的串流媒體平台HBO Max，向來被視為觀看所有DC動畫內容的首選途徑。華納兄弟（Warner Bros）日前表示，已與亞馬遜（Amazon）達成大交易。DC動畫內容或有機會轉移陣地，引入至亞馬遜的Prime Video。

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綜合外媒報道，華納兄弟電視工作室主席Channing Dungey，在出席C21Media年度倫敦內容活動的主題演講中稱，在動畫製作方面，華納兄弟過去主要在內部製作，但現在該工作室更願意分享其IP，且持開放的態度與外部製作機構合作。

Dungey續指，該企已與亞馬遜達成一項大交易，該交易則與在動畫中，展示華納兄弟的DC 品牌內容相關。

雖然Dungey未有明確透露與亞馬遜的交易詳細內容，但由於華納兄弟在4月與Discovery，合併為Warner Bros. Discovery（WBD）後明確表示，他們正在尋求將兩間企業各自的串流媒體平台HBO Max和Discovery+，合併為一個流媒體服務。多間外媒推測，WBD與亞馬遜的新交易，可能是在為DC動畫項目尋找新家，將其引入至亞馬遜的串流媒體平台Prime Video。

計劃製作哈利波特電視劇

此外，有鑑於電視遊戲節目《哈利波特: 霍格華茲魔法學校魔法大賽（Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses）》，在播出後大受觀迎。Dungey表示，該企對製作哈利波特電視劇「存在巨大的雄心壯志，我們正在進行許多不同的對話」。

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責任編輯：殷凱怡

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