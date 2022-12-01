【生活水平】新加坡及紐約位列全球生活成本最高城市　香港排第幾？（附排名）

▲ 【生活水平】新加坡及紐約位列全球生活成本最高城市 香港排第幾？

經濟學人智庫（EIU）公布2022年全球生活成本報告，紐約首次升至榜首，與過去十年來第8次重登榜首的新加坡，並列全球生活成本最高的城市；去年居首的以色列特拉維夫跌至第三，香港和洛杉磯則並列第四。

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全球生活水平創20年來最大升幅

報告指，在俄烏戰爭及內地持續實施疫情防控措施下，全球最大型城市的環球生活水平創至少20年來最快的速度上升，價格以本幣計平均上升8.1%。

受美元強勢及環球能源價格高企影響，全球汽油價格按年上升22%，天然氣及電力價格升29%，食品及家庭用品價格亦高企。

EIU認為，隨環球經濟增長放慢，供應鏈瓶頸的問題逐步紓緩，相信運輸費用會下降，需求也會減弱，預期能源、食品及金屬等原材料價格按年將大跌，但仍高於昔日水平，預期今年全球消費物價指數約9.4%，明年會降至6.5%。

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編輯：陳韻妍