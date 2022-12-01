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美國汽油價格漸復常 料聖誕節跌穿3美元

環球經濟金融 13:11 2022/12/01

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俄烏戰爭促使能源價格飆升，不過美國汽油價格已逐漸回落至每加侖3.54美元，接近今年2月的水平。有汽油價格追蹤公司更預測，汽油價格到了聖誕節有機會跌穿3美元的水平。

IMF與WTO同警告 去全球化對經濟有負面效果 【下一頁】

美國汽車協會（AAA） 數據顯示，周三（11月30日）普通汽油的全國平均價格為每加侖3.54美元，較前一周低0.12美元，創今年8月以來最大跌幅。

AAA發言人格羅斯（Andrew Gross）表示，全國範圍的汽油價格都呈下降趨勢，不過西岸地區的跌幅最大。

根據汽油價格追蹤公司GasBuddy的數據，汽油價格過去數周穩步下跌，到年底可能會跌穿每加侖3美元的水平。 

GasBuddy汽油分析主管Patrick De Haan指，所有指標都有利司機，預測本周汽油價格或持續跌勢，多區油價更跌至俄羅斯2月開戰以來的最低位。

他預計到了聖誕節，全國汽油平均價格絕對有可能跌至每加侖3美元以下，對司機而言無疑是一份聖誕大禮。

英國11月食品通脹率12.4%創新高 生鮮類帶動升幅 【下一頁】

隨著各國為經濟衰退做準備，對石油和天然氣的需求正下降。司機為預留資金應對樓市按揭加息和股市損失，也減少入油導致需求回落。

美國部分主要煉油廠維修數月後恢復產油，也有利維持油價於較低水平。

市場認為油價回落對穩定經濟的作用不大，主要是依賴燃料的製造商往往要等燃料價格維持低位數月，才會下調商品價格。

不過汽油價格仍存在不明朗因素，美國和歐盟正就俄羅斯石油價格上限談判，有機會導致油價更不穩定。而且俄羅斯或會切斷俄油供應作反制裁，届時油價將會飆升。

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責任編輯：鄭錦玲

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