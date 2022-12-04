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【智能印相】Fujifilm新機instax SQUARE LINK　新增AR Print特效

科技 12:00 2022/12/04

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FUJIFILM instax Link系列近日添加新成員instax SQUARE Link，是次新機主要加入了AR ( Augmented Reality，擴增實境) 列印特效，掃描已列印照片上的QR Code，即可看到AR特效。

FUJIFILM instax Link系列近日添加新成員instax SQUARE Link，是次新機主要加入了AR（Augmented Reality，擴增實境）列印特效，掃描已列印照片上的QR Code，即可看到AR特效。

instax SQUARE Link的專屬應用程式「SQUARE Link」能調整印出影像的亮度、對比度與飽和度，而且App內建多種邊框模板、造型貼圖，讓用家試玩AR特效。用家甚至可在紙上畫出圖案，用手機拍下並把圖案放在所選照片上。

另設有instax-Natural與instax-Rich兩種列印模式，可讓印出的照片更為鮮明漂亮。

即睇instax SQUARE Link AR Print特效及實試效果：

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    +5
    +4

【改造iPhone】又一DIY神作？　iPhone 14 Pro Max改造成曲面屏幕版

【3D掃描App】Epic Games發布iOS版「RealityScan」　將照片轉換成3D模型

instax Connect功能打印有聊天內容照片

使用者可以透過INSTAX Connect功能傳送照片到其他用家的裝置，包括智能手機和平板電腦，並使用文字訊息聊天。用家在印出照片時，還能夠在照片上添加聊天的內容，創造更多有趣回憶。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

設極地白與深夜綠兩色　售1,200元

instax SQUARE LINK只需12秒即可列印照片，顯影時間約90秒。另支援連續列印，在充滿電的狀態下，能夠連續印出100張照片。設有兩種色彩款式，包括極地白與深夜綠，建議零售價為1,200元。

【人工智能】迪士尼研AI工具「FRAN」　使演員影像瞬間「變老」

責任編輯：張寶燕

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