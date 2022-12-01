  • 18°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】澳洲隔16年再躋身16強 國民集體要求放假

環球社會熱點 14:01 2022/12/01

分享：

分享：

澳洲隊周三（11月30日）晚成功擊敗丹麥，為時隔16年後再度晉級16強。澳洲球迷狂賀國家隊取得佳績，有親身到世界盃現場觀賽的澳洲球迷舉牌要求放公眾假期。澳洲總理在祝賀國家隊取勝後，亦被球隊詢問會否放假。

伊朗男慶祝國家隊世界盃落敗 遭安全部隊射殺 【下一頁】

澳洲以1比0成功擊敗丹麥，累計2勝1負共獲6分，以D組第二名成績打入16強。雖然澳洲已連續5屆參與世界盃決賽周，但對上一次打入16強淘汰賽是於2006年，當時澳洲隊擊敗克羅地亞隊後晉級。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

沙特此前因爆冷在小組賽擊敗阿根廷，當局隨即宣布翌日為公眾假期，全國放假一日。

澳洲隊領隊Graham Arnold在賽後訪問中開玩笑指，將要求澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）宣布放一日公眾假期。球場亦有粉絲舉牌呼籲「給我們公眾假期」（Give us a public holiday）。

阿爾巴尼斯在社交平台Twitter上祝賀澳洲隊取勝，並形容是一個偉大的勝利。惟澳洲足球隊官方帳戶回覆感謝後，亦詢問是否將會有公眾假期。澳洲隊後衛Aziz Behich亦指，放假可令更多人觀看賽事。

拜登興奮大叫「USA」 賀美國世界盃擊敗伊朗 【下一頁】

一眾網民湧至阿爾巴尼斯帳戶留言集體要求放假。有網民指正等候放公眾假期的通告。亦有網民建議應定在周五（12月2日）放假，屆時球迷將可一連三日慶祝。

澳洲下場將在香港時間周日（4日）下午3時對陣奪冠大熱阿根廷，爭奪半準決賽席位。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【世界盃2022】伊朗男慶祝國家隊落敗 遭安全部隊射殺
今日
【世界盃2022】伊朗男慶祝國家隊落敗 遭安全部隊射殺
C朗傳加盟沙特球會 年薪料破16億成史上最高
今日
C朗傳加盟沙特球會 年薪料破16億成史上最高
【世界盃2022】拜登興奮大叫「USA」 賀美國擊敗伊朗
2022/11/30
【世界盃2022】拜登興奮大叫「USA」 賀美國擊敗伊朗
【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國
2022/11/30
【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國
【世界盃2022】卡塔爾認逾400外來工死亡 強調持續有改善環境
2022/11/30
【世界盃2022】卡塔爾認逾400外來工死亡 強調持續有改善環境

你可能感興趣

【世界盃2022】伊朗男慶祝國家隊落敗 遭安全部隊射殺
今日 10:50
【世界盃2022】伊朗男慶祝國家隊落敗 遭安全部隊射殺
C朗傳加盟沙特球會 年薪料破16億成史上最高
今日 09:05
C朗傳加盟沙特球會 年薪料破16億成史上最高
【世界盃2022】拜登興奮大叫「USA」 賀美國擊敗伊朗
17:01 2022/11/30
【世界盃2022】拜登興奮大叫「USA」 賀美國擊敗伊朗
網絡熱話 球類運動 教練 澳洲隊 世界盃 澳洲 足球 丹麥 阿根廷 沙特阿拉伯

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國最偉大作家排行榜 大文豪莎士比亞僅排第三位
英國最偉大作家排行榜 大文豪莎士比亞僅排第三位
加密貨幣圈才俊連環身故 俄國富豪墜機亡
加密貨幣圈才俊連環身故 俄國富豪墜機亡
Kanye West離婚案達成和解 每月畀幾多贍養費？
Kanye West離婚案達成和解 每月畀幾多贍養費？
【世界盃2022】伊朗男慶祝國家隊落敗 遭安全部隊射殺
【世界盃2022】伊朗男慶祝國家隊落敗 遭安全部隊射殺
新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間14:00）
【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國
【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款