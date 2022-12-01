【世界盃2022】澳洲隔16年再躋身16強 國民集體要求放假

澳洲隊周三（11月30日）晚成功擊敗丹麥，為時隔16年後再度晉級16強。澳洲球迷狂賀國家隊取得佳績，有親身到世界盃現場觀賽的澳洲球迷舉牌要求放公眾假期。澳洲總理在祝賀國家隊取勝後，亦被球隊詢問會否放假。

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澳洲以1比0成功擊敗丹麥，累計2勝1負共獲6分，以D組第二名成績打入16強。雖然澳洲已連續5屆參與世界盃決賽周，但對上一次打入16強淘汰賽是於2006年，當時澳洲隊擊敗克羅地亞隊後晉級。

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沙特此前因爆冷在小組賽擊敗阿根廷，當局隨即宣布翌日為公眾假期，全國放假一日。

澳洲隊領隊Graham Arnold在賽後訪問中開玩笑指，將要求澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）宣布放一日公眾假期。球場亦有粉絲舉牌呼籲「給我們公眾假期」（Give us a public holiday）。

阿爾巴尼斯在社交平台Twitter上祝賀澳洲隊取勝，並形容是一個偉大的勝利。惟澳洲足球隊官方帳戶回覆感謝後，亦詢問是否將會有公眾假期。澳洲隊後衛Aziz Behich亦指，放假可令更多人觀看賽事。

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一眾網民湧至阿爾巴尼斯帳戶留言集體要求放假。有網民指正等候放公眾假期的通告。亦有網民建議應定在周五（12月2日）放假，屆時球迷將可一連三日慶祝。

澳洲下場將在香港時間周日（4日）下午3時對陣奪冠大熱阿根廷，爭奪半準決賽席位。

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責任編輯：李俊儀