▲ 【富士康】鄭州富士康據報仍實施閉環管理 限制員工僅在宿舍和工廠之間活動

在中國開始解封多個疫情重地時，蘋果（美：AAPL）供應鏈鴻海旗下富士康鄭州iPhone組裝廠仍在實施閉環管理，限制了員工在園區內的活動，這可能會使全面恢復生產的努力變得更加複雜。

據《彭博》引述消息人士指，為了應對新冠疫情，富士康還在實施幾周前採取的限制員工流動的措施。閉環管理要求員工將行程限制在宿舍和工廠之間，儘量減少與其他人的接觸，希望藉此遏制病毒的傳播。

報道指，鄭州周二解除了對主城區的流動性管理，轉入常態化疫情防控，但仍有一些地區被視作高風險區，需採取防控措施。目前還不清楚富士康鄭州科技園是否屬於高風險區，不過該公司的限制措施還在繼續。

疫情封控措施讓富士康彌補失去的iPhone生產時間的任務變得更加複雜。封控措施導致富士康上周發生暴力抗議活動，有傳以萬計的員工離開工廠。該公司已經接連發布通知，向返崗員工和留下的員工提供獎金激勵。

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

相關文章：

【解碼│鄭州富士康擾動】天風證券郭明錤：下調第4季蘋果iPhone出貨量預測20% 鄭州廠11月產能利用率僅20%

【富士康】富士康向鄭州廠房員工每月發放最多1.3萬元人民幣激勵 蘋果據報失去600萬部iPhone Pro產量

【富士康】蘋果11月iPhone產量據報最少跌三成 鄭州富士康為息糾紛、向離職新進員工發放1萬元人民幣遣散費 傳逾2萬新員工已離開園區（第三版）

編輯：姚卓然