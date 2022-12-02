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【異動股】海昌海洋公園反彈5%　MSCI新貴昨曾瀉近75%、9次觸發市調機制　管理層︰不知悉價格及成交量波動原因（第二版）

股市 09:30 2022/12/02

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【異動股】MSCI新貴海昌海洋公園曾瀉近75%、9次觸發市調機制　管理層︰不知悉價格及成交量波動原因

MSCI新貴海昌海洋公園 （02255） 今（2日）反彈4.7%，報1.56元。公司股價昨（1日）早上曾大挫近75%，破底低見0.81元，9次觸發市調機制，最後收報1.49元，跌53.9%，成交23.2億元。

海昌海洋公園昨日中午公布，已知悉近期價格及成交量不尋常波動。經作出查詢後，董事會確認並不知悉股價或成交量變動的任何原因，或任何必須公布的資料。

另外，據海昌公告指出，周三（30日）現大量賣空，市場曾傳「公司控股股東出售45%股份」為不實消息，屬惡意報導，其董事曲程以向集團證實，周三（30日）並無出售任何股份。對於其波動原因，公司亦在查詢中，具體信息以上市公司公告為準。

MSCI上月公布中期檢討結果，其中MSCI中國指數新納入36隻股份，當中包括海昌海洋公園，變動於昨日收市後生效。

相關文章：【港股市況】ATM升3%至4%　新車新勢力造好、小鵬汽車升15%　恒指半日升298點未止穩19000關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

註：第二版加入海昌澄清虛假市場新聞公告。

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

港股 MSCI中國指數 海昌海洋公園（02255）

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