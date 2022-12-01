▲ 【可持續發展】安聯投資：亞洲高度暴露於氣候風險之中 未來ESG監管政策只會有增無減

《聯合國生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）本月於加拿大舉行，安聯投資全球可持續及影響力投資總監Matt Christensen認為，除氣候變化外，市場亦愈益關注生物多樣性議題，因這對全球的影響相當龐大。

安聯投資可持續發展專員何忠熙指，亞洲高度暴露於氣候風險之中，而在2050年高碳排放情境下，致命的熱浪、洪水及生物族群轉變，將於整個亞洲區普遍存在，63%亞洲國內生產總值（GDP）產出（相當於19萬億美元），將承受大自然消失的風險，比例較環球平均的44%為高，反映生物多樣性對亞洲同樣重要。

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近年亞洲在ESG監管上發展迅速，過去5年相關的監管政策增加約2倍，相信未來相關政策數目只會有增無減，而且政策的複雜性也會增加。

可持續發展已融入安聯的投資平台

Christensen指，可持續發展已融入安聯的投資平台，基金投資時會因應氣候變化、地球邊界（planetary boundaries）及包容性資本主義（inclusive capitalism）三方面作考慮，地球邊界領域包含清潔的水資源、負責任漁業及可持續農業，包容性資本主義則涵蓋教育、醫療保健、社會住房等社會問題。

對於今年ESG基金的資金流向未如理想，Christensen指，今年投資市場環境充滿挑戰，但ESG基金的資金流入已算不錯，而且過去5年ESG基金出現巨額流入，相信長遠市場資金仍會持續流入ESG領域。何忠熙補充，研究顯示，在ESG領域做得較好的企業，回報一般較佳，而且在跌市時提供緩衝效應。

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記者：陳韻妍