【iPhone誤判】iPhone 14偵測通報又出錯　滑雪當意外自動報警   

▲ 社交平台Reddit上有用戶表示，在以中等速度滑雪下山時，他的Apple Watch就開始自動撥打911。（法新社）

蘋果（Apple）的iPhone 14具有「車禍偵測」功能，當偵測到嚴重車禍發生時，就會要求用戶回報，若10秒內未收到回應，則將自動撥打緊急電話報警。但繼早前iPhone 14誤判用戶玩過山車為發生意外後，再有用戶反映在滑雪時，同樣觸發了「車禍偵測」功能。

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據外媒《MacRumors》報道，美國猶他州薩米特縣（Summit County）的911接線生指出，錯誤撥打911電話的數量正在增加，他們每天都會收到3至5個來自蘋果設備的電話，稱某Apple Watch或iPhone 14的用戶發生了嚴重車禍，但事實上當中沒有一個是發生車禍。當他們致電當事人了解情況時，對方通常是毫不知情，並稱自己正在滑雪。

中等速度滑雪下山 Apple Watch自動報警

此外，社交平台Reddit上亦有用戶證實，滑雪會觸發「車禍偵測」。他表示在以中等速度滑雪下山時，他的Apple Watch就開始自動撥打911，因此在滑雪時，建議用戶也最好關閉iPhone14上的「車禍檢測」功能。

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不過，蘋果近日也發布了iOS16.1.2更新，當中包括改善「車禍檢測」。雖然蘋果沒有提供具體訊息，但很可能會減少在沒有發生實際車禍的情況下，意外觸發該功能的機會。

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責任編輯：陳卓賢