【聖誕禮物】聖誕節買蘿蔔糕禮券？　報告：200 元以下禮品最暢銷（附排行榜）

▲ 聖誕臨近，相信不少港人亦正準備聖誕禮物予親友。（資料圖片）

步入12月，零售業迎來聖誕節消費旺季。有報告指出，香港商戶在第四季的平均營業額比全年平均，高 19% 至 43% 不等。去年同期最多人搜尋「外套」及「Godiva」。

【二手買賣】10年間二手電子產品銷量達3390萬件 疊起等同10萬多棟ICC？

根據 SHOPLINE《2022 香港開店白皮書》，SHOPLINE 香港商戶在第四季年度銷售旺季的平均營業額，比全年平均高 19% 至 43% 不等，更有超過8成受訪商戶認為聖誕節是銷量增加最多的節日。

據該報告的數據顯示，SHOPLINE 香港商戶中飲食產品類別的網店訂單量排名第一。而SHOPLINE 去年第四季飲食產品類別中，最受歡迎的產品為「蘿蔔糕禮券」，相信是港人趁年尾推出禮券優惠時，購入熱門的賀年食品，及早為農曆新年做好準備。

除了食品外，美妝保養類別亦是另一熱門選擇，此類別的生意在一年間增長達一倍。

最受歡迎產品以近年非常流行的「指甲貼」居首。

至於男生最愛的電子產品， 第四季最高銷量的產品包括科技和家電產品，「行車記錄儀」、「iPhone」、「暖爐」、「納米蒸氣熨斗」，及「飲品保溫座」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

加入甚麼關鍵字 表現更佳？

SHOPLINE 同時比較按季升幅最大的關鍵字，整合去年第四季五大熱搜關鍵字，反映顧客的熱門喜好。屬於流行衣飾類別的「外套」、「990」，及「hoodie」分別排行第一、三及五位，而送禮之選朱古力品牌「Godiva」及年尾佳節「聖誕」均為熱搜關鍵字，反映出關鍵字與季節天氣及節日息息相關。商家標籤產品時，不妨考慮加入相應關鍵字，增加商品搜尋量。

產品價格也可能是港人落實購買決定的考慮因素。SHOPLINE 分析去年最高銷量的禮品組合價格分佈，當中42.6%顧客均選擇購買港幣 200 元以下的禮品組合，港幣 1,000 元或以下佔近 8 成 。商戶可參照熱門入手價格，推出更多不同價錢的禮品組合，讓顧客在決定購買交換禮物或抽獎禮物時，有更多相宜的選擇，增加購買機會。

【中小企營商】9成中小企稱電商平台幫助最大 近一半指物流成本影響最大

【營商策略】PS5供貨不足挫玩家遊戲意欲 Sony遊戲機龍頭地位受動搖？

責任編輯：葉泳珊