【市場攻防戰】Global Payments「全通路」部署　助企業突圍

▲ 支付技術公司環滙（Global Payments）亞太區總裁陳國輝（Konrad）早於1999年入行，見證本港電子支付的發展在疫情及電子消費券推動下，覆蓋面正不斷拓展。（曾耀輝攝）

電子支付大行其道，港府分別於去年及今年推出電子消費券，更進一步增加本地市場的電子支付普及程度。除了四家消費券營辦商，作為提供支付技術和軟件解決方案的企業，要在香港市場分一杯羹，在擬定營銷策略時，需要採取甚麼策略，來配合百花齊放的電子支付服務？

在支付處理行業深耕逾23年，支付技術公司環滙（Global Payments）亞太區總裁陳國輝（Konrad）近日接受專訪表示，觀察到本港的電子支付在疫情、電子消費券的推動之下，覆蓋面和滲透率正不斷提升，認為這發展情況已經是「做得好快」，市場亦有相應的支付技術應對。

他指，僅對比港府推出首輪電子消費券的前、後數個月，包括網購或實體店在內的電子支付使用率已有大約10倍增長。

至今年初，在第5波疫情高峰期（即2至3月期間）「持卡交易」和「無卡交易」的比例更由以往的5：5變成4：6，意味着持卡人在疫情期間更傾向網上購物；在8月（即消費券發放的月份）再對比2月的數據，則留意到持卡交易增長了70%，無卡交易則只增長了10%。由此反映消費券有效刺激零售實體店的持卡交易，並鼓勵市民在實體店消費。

針對3大需求 度身訂造策略

於是，該團隊亦從觀察所得的市場趨勢，針對新零售「全通路」（omnichannel）布局，擬定出更精準的營銷方案，以乘勢把握箇中商機。

早前於本港市場留意到三大需求，包括：(1)企業尋求同步部署綫上及綫下支付技術；(2)中小微企需求大增；(3)用戶追求更便捷，能保障私隱的非接觸式方案。根據各需求，以「度身訂造」為策略於市場突圍。

舉例指，中小微企可以配合智能手機與網絡，推出創新的支付方案「Mobile Tap」；針對用戶追求保障私隱的非接觸式方案，亦可提供支援以WiFi或SIM卡數據連接互聯網的無綫收款裝置。

Pay-At-Table保顧客私隱

他強調，市民除了在疫情下有對使用現金的衞生憂慮，還有對數據私隱方面的憂慮：

以往使用信用卡支付時，店員需要把客戶信用卡拿走一段時間才可以完成支付，惟客戶亦會擔心信用卡資料被抄低。

他指出，這類「Pay-At-Table」技術方案早在海外市場流行，「可以把卡機拿到客戶面前，讓他們直接拍卡。」

電子支付的世界瞬息萬變，他又指，有見另一在海外流行多時的「先買後付（Buy Now, Pay Later）」分期服務，近日在香港冒起，作為支援「00後」等新世代的支付方式。因此，其支付技術方案除了由2018年起傳統及虛擬銀行的分期付款方案之外，亦有支援先買後付平台，同時進一步支援各中小企客戶拓新客群，作為的「度身訂造」策略之一。

留意加密幣動向 方案需合規

此外，區塊鏈金融成近年新趨勢，不少人也會購買加密貨幣作投資，比特幣等加密貨幣亦已逐漸可以作為交易的媒介。目前香港以至世界各地的政府，亦陸續推出加密貨幣相關的法規，助監管、限制或禁止加密貨幣的交易及使用。

陳國輝目前負責監管環滙在亞太地區的13個市場業務，他指出，為應對未來的應用趨勢，早前亦已設立內部工作組，留意各市場有關加密貨幣的法規及動向，並參與研討等。他強調，支付技術方案需以合規為前提，而各地發展情況不一，「有機會的話，也會盡量行前。」其團隊目前正與其中三分之一的市場作商討。惟具體是哪些市場則未能透露。

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手機感應式收款 逾百的士試行

為方便各類型商戶同時處理多個支付工具，環滙（Global Payments）亞太區總裁陳國輝指出，該企旗下的支付技術方案、智能POS收款裝置，由早年可以接通Visa、MasterCard等支援感應式付款，多種手機錢包以及金管局推出的「轉數快」，至去年開始更支援HSBC PayMe。

除了特設的智能裝置，智能手機也可化身成收款工具，他指出，該企早前於香港也推出了以智能手機運作的手機感應式收款服務「Mobile Tap」，為商戶帶來創新支付方案。

在今年5月，該企與Visa和忠誠車行合作，率先在過百輛的士安裝解決方案，並在市區推行試點，為大眾提供服務；運輸及物流局於7月起為機場抵港人士提供「指定檢疫酒店的士」接送服務，該企亦有為其中50輛的士安裝Mobile Tap，針對為機場抵港人士提供服務。

記者：張寶燕

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