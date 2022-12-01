▲ 【加密貨幣】貝萊德CEO芬克：FTX破產源於不當行為 惟不能忽視加密貨幣背後的技術相當重要

加密貨幣交易所FTX爆煲後，全球關注加密貨幣市場的監管問題。貝萊德Blackrock行政總裁勞倫斯‧芬克（Larry Fink）認為，現已破產的FTX似乎存在不當行為，但加密貨幣背後的技術，卻與未來發展息息相關。

「我們將靜待FTX後續事件發展，現時我們可以作出判斷，就是行為不當導致重大後果。」芬克預期，大部分加密貨幣公司未來將不再存在。

貝萊德向FTX投資約1.9億元

貝萊德通過其管理的億萬富翁基金，向FTX投資了2400萬美元（約1.87億港元）。淡馬錫、老虎環球基金、紅杉資本等其他環球資產管理公司，均向FTX作出投資。

新加坡副總理罕有批評淡馬錫 投資FTX有損信譽【下一頁】

雖然FTX事件引發一連串問題，但芬克認為，加密貨幣背後的技術相當重要，相信下一代市場及證券將會是證券代幣化。不過，美國財長耶倫（Janet Yellen）指，她仍對加密貨幣持懷疑態度，並呼籲進行監管。

芬克：環球經濟前景黯淡

談及經濟前景，芬克稱，環球經濟前景黯淡，通脹較往常為高，利率上升及經濟增長放緩，同時財政刺激政策空間有限。

「我們將不會再待在一個習以為常的實質經濟增長時期，而是會進入一個我稱為不適 （malaise）的時期」。

然而，芬克仍相信目前的投資環境仍有利，特別是受惠於息口上升的領域。

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編輯：陳韻妍