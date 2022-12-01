杰弗里斯接替佩洛西 成美國會首名非裔黨團領袖

現任美國眾議院議長佩洛西卸任在即，眾議院民主黨人周三（11月30日）推選新一任領袖。紐約州眾議員杰弗里斯被選為佩洛西接班人，將成美國國會首名非裔黨團領袖。杰弗里斯表示，未來需做更多工作對抗通脹及捍衛民主。

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眾議院民主黨人周三（11月30日）舉行閉門會議，杰弗里斯（Hakeem Jeffries）在沒有競爭對手的情況下，當選新一任民主黨眾議院領袖，將接替即將離任的佩洛西（Nancy Pelosi）。

現任助理議長、麻省眾議員Katherine Clark則有望成為黨鞭，加州眾議員Peter Aguilar亦料將領導眾議院民主黨核心小組（House Democratic caucus）。

杰弗里斯現年52歲，於2019年成為民主黨黨團（Democratic caucus）主席，是出任該職位的最年輕成員。在佩洛西、眾議院多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）及眾議院多數黨黨鞭Jim Clyburn宣布將辭去領袖職務後，杰弗里斯的領袖地位得以提升。

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佩洛西在周二（11月29日）舉行的眾議院民主黨指導及政策委員會會議中，被一致投票認為是榮譽議長（Speaker Emerita），佩洛西發表聲明確認將重新擔任普通議員職務，亦恭祝新的領袖，指相信新領袖有能力帶領黨團及國會。

過去數月一直有指，佩洛西將卸任為杰弗里斯鋪路。杰弗里斯此前曾表示，將致力圍繞團結價值，及分歧信息進行溝通。他亦讚揚過去的領袖，但指必須做更多工作對抗通脹、捍衛民主及自由，和促進法律平等保障及改善全國公共安全。

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責任編輯：李俊儀