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【吉利175】吉利極氪11月交付量按年增4.5倍至11011輛　料可達成全年目標

股市 10:47 2022/12/01

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【吉利175】吉利極氪11月交付量按年增4.5倍至11011輛　料可達成全年目標

吉利 （00175） 旗下豪華電動車極氪（ZEEKR）001在11月交付11,011輛，按年增長447.3%，按月增長8.8%，月交付量持續破萬，連續刷新中國高端智能純電品牌首款車型交付紀錄。

隨著供應鏈的進一步好轉，極氪001交付週期進一步縮短至預計4至6週，其中12月中上旬的訂單，也將力保在年底前交付。極氪001平均大定訂單金額超過33.6萬元，連續4個月獲得30萬元以上中國品牌豪華純電車型銷量冠軍。

料達成全年目標

自開啟交付以來，極氪001累計交付66611輛，11月交付量持續破萬，預示了極氪即將完成7萬輛的全年交付目標。

另外，在11月1日，純電豪華MPV極氪009作為極氪的第二款產品正式發布，並且預計將於2023年1月正式開啟交付。

【ET財智Talk】剖析資產調配  鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

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編輯：姚卓然

吉利汽車（00175） 電動車 港股 汽車

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