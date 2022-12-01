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【世界盃2022】伊朗男慶祝國家隊落敗 遭安全部隊射殺

環球社會熱點 10:50 2022/12/01

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伊朗代表隊於世界盃2022的B組最後一輪分組賽，以一球不敵美國後被淘汰出局。伊朗國内隨即有反政府示威者上街慶祝國家隊落敗，人權組織透露其中一名27歲男子遭伊朗安全部隊射殺。

【世界盃2022】拜登興奮大叫「USA」 賀美國擊敗伊朗 【下一頁】

周二（11月29日）的賽事結束後，社交媒體出現多條影片顯示伊朗人民歡呼，更燃放煙花慶祝國家隊輸波。

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人權組織「Iran Human Rights」指，德黑蘭西北部城市Bandar Anzali也有人慶祝伊朗隊落敗。一名27歲男子薩馬克（Mehran Samak）也在汽車上響咹慶祝，但遭到安全部隊直接瞄準並開槍擊中頭部射殺。

薩馬克的死訊傳出後，有份於周二出賽的伊朗國腳中場Saeid Ezatolahi透露他認識薩馬克，並在社交媒體貼出兩人在青年足球隊的合照。

【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國 【下一頁】

Saeid Ezatolahi指他在賽事受挫，友人去世的消息更讓他傷心。他沒有評論薩馬克的死因，但留言指總有一天面具會掉下來，真相會大白於天下，又指現在的結果並非國家和年輕人應得的。

位於美國的「Center for Human Rights in Iran」周三（11月30日）發放薩馬克的喪禮片段，影片中可見哀悼者聚集在喪禮上，並高呼「獨裁者去死」的口號。

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責任編輯：鄭錦玲

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