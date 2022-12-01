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【解碼│聖誕升市】渣打梁振輝：兩大因素推動令投資情緒轉好　港股12月走勢料較美股更佳

股市 10:42 2022/12/01

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【解碼│聖誕升市】渣打梁振輝：兩大因素推動令投資情緒轉好　港股12月走勢料較美股更佳

聖誕月來臨，市場關注港股今年會否有聖誕升市。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝向本報表示，11月港股同時受惠於中美兩地的利好因素推升，而隨美國聯儲局主席鮑威爾表明12月減慢加息速度，加上中國逐步放寬防疫，相信相關利好因素會延續至12月，對大市走勢相對樂觀。

12月港股升勢或不如11月般大

梁振輝指，內地疫情雖嚴峻，但市場憂慮未如之前般大，相信12月港股走勢會較美股佳，而12月港股雖會繼續上揚，但升幅未必如11月般大，仍要視經濟發展及疫情變化，惟投資情緒已較之前樂觀，有貨者可繼續持有。

「港股比美股相對好，主要由於美國企業盈利有大幅下調空間，而即使內地PMI數據不理想，但情況仍勝過歐美市場。」

梁振輝建議，投資者可從企業盈利不受經濟周期影響的行業或股份入手，如早前市場相對看淡的科技股，亦看好通訊及個別消費股，但要小心的是，港股已累積一定升幅，各項技術指標已接近超買水平。

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記者：陳韻妍

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