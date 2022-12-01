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【Twitter改革】Twitter改變平台內容算法　向所有用戶推薦「非關注」帖文   

科技 10:35 2022/12/01

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Twitter改變算法能幫助用戶數量增長，有利於吸引廣告商投放廣告，增加平台收入。（Twitter）

Twitter一直關注向用戶推薦的帖文質量，並會禁止發布可能有害或低質的內容。馬斯克（Elon Musk）收購Twitter一個月後，已對該平台進行改革，包括推出新Twitter Blue訂閱服務，而現時再宣布更改內容算法，會在所有用戶的主頁時間軸上，推薦他們並沒有關注的人的帖文。

【Twitter亂局】Twitter Blue再延遲推出　且將無法於App Store內購買

以往Twitter主頁的時間軸上，只會推薦用戶關注的人的帖文。Twitter表示，這次更改算法的目的，是確保所有人都能看到平台上最好的內容，因此用戶將看到他們以往從未關注過的人的帖文。

【Twitter改革】Elon Musk稱收購Twitter後　新用戶註冊量創歷史新高

Elon Musk早前曾指出，自他接手Twitter後，新用戶註冊量創歷史新高，而且用戶群平均每天活躍時間，亦較去年同期增長30%。據外媒《The Verge》報道，Twitter改變算法能幫助用戶數量增長，有利於吸引廣告商投放廣告，增加平台收入。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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