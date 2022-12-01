  • 16°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 10:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Spotify CEO再次抨擊蘋果扼殺創新、損害消費者

股市 10:23 2022/12/01

分享：

分享：

【美股焦點】Spotify CEO再次抨擊蘋果扼殺創新、損害消費者

音樂串流平台Spotify（美：SPOT）行政總裁Daniel Ek 周三（11月30日）連發數條社交媒體貼文再次抨擊蘋果（Apple，美：AAPL），稱對方「在給自己帶來大量優勢的同時扼殺創新並損害消費者」。

Spotify 此前曾在多個國家提交過針對蘋果的反壟斷投訴，稱蘋果抽成30%迫使 Spotify 須人為抬高自己的價格。Ek 在他的 21 條Twitter貼文中標記不同商業領袖，包括馬斯克（Elon Musk）、微軟（Microsoft，美：MSFT）總裁Brad Smith、Proton 創始人 Andy Yen。

Ek又稱：「對於互聯網的未來，我們還要多久才能擺脫這種威脅？還有多少消費者將被剝奪選擇權？談了很多。談話是有幫助的，但我們需要行動。」並標記美國商務部及歐盟委員會。

周一，世界首富馬斯克批評蘋果向軟件開發商收取App內購買費用，並發布了一個表情包，暗示他願意「開戰」而不是付費。

相關文章：

【TWTR】馬斯克、蘋果冰釋前嫌　與庫克會面後表示蘋果不會將Twitter app下架

【美股業績】Spotify廣告業務疲軟利潤率受壓　開市後跌超過6%

編輯：李哲毅

美股 Spotify（美：SPOT） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 蘋果（Apple，美：AAPL）

上一篇文章

【業績︱中概股】貝殼抽上8%　第三季虧轉盈　經調整純利18.9億人幣　料第四季收入至少跌15.7%

下一篇文章

【ET開市直擊】鮑威爾講話怎解讀 恒指創逾2個月新高部署策略（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【美股收市】鮑威爾暗示12月放慢加息 道指尾市飆737點 納指大漲4.4%
【美股收市】鮑威爾暗示12月放慢加息 道指尾市飆737點 納指大漲4.4%
【港股反彈】廣州放寬放疫　資金急謀入市炒股　港滙升穿7.8、港元隔夜拆息罕有4.35厘
【港股反彈】廣州放寬放疫　資金急謀入市炒股　港滙升穿7.8、港元隔夜拆息罕有4.35厘
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款