▲ 【美股焦點】Spotify CEO再次抨擊蘋果扼殺創新、損害消費者

音樂串流平台Spotify（美：SPOT）行政總裁Daniel Ek 周三（11月30日）連發數條社交媒體貼文再次抨擊蘋果（Apple，美：AAPL），稱對方「在給自己帶來大量優勢的同時扼殺創新並損害消費者」。

Spotify 此前曾在多個國家提交過針對蘋果的反壟斷投訴，稱蘋果抽成30%迫使 Spotify 須人為抬高自己的價格。Ek 在他的 21 條Twitter貼文中標記不同商業領袖，包括馬斯克（Elon Musk）、微軟（Microsoft，美：MSFT）總裁Brad Smith、Proton 創始人 Andy Yen。

Ek又稱：「對於互聯網的未來，我們還要多久才能擺脫這種威脅？還有多少消費者將被剝奪選擇權？談了很多。談話是有幫助的，但我們需要行動。」並標記美國商務部及歐盟委員會。

周一，世界首富馬斯克批評蘋果向軟件開發商收取App內購買費用，並發布了一個表情包，暗示他願意「開戰」而不是付費。

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編輯：李哲毅