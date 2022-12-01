▲ 【日圓匯價】圓滙升穿136關創逾3個月高 日圓兌港元重上5.7算 日央行委員：撤貨幣刺激措施要看這條件...

美國聯儲局主席鮑威爾最新表示，最快12月就會放緩加息步伐，市場預期12月加息0.5厘的機會率增加。美匯指數持續走弱，晚上11時20分，跌1.1%，報104.81。日圓乘機升穿136關，升1.5%，報135.98，創逾3個月高。每百日圓兌港元亦重上5.7算，亦為3個月新高，最新報5.72算。

日本央行董事會成員野口旭（Asahi Noguchi）表示，近期退出超寬鬆政策的可能性很小，因需要更多時間來確定工資是否會升到足以使通脹持續保持在日本央行2%的目標附近。不過，野口旭指，側重於工資和服務價格的趨勢通脹率，如果超出預期並保持在2%的目標之上，央行可以「先發制人」地撤回貨幣刺激措施。

日央行委員：單單一年實現3%工資增長不會自動導致退出寬鬆

野口旭表示，與大流行前的水平相比，日本經歷工資與通脹同步上升的良性循環的可能性已明顯提高。他指，趨勢通脹率目前未達到2%，「但如果有把握達到這個水平，日本央行轉變貨幣政策也就不足為奇了」。

日本的核心消費通脹率（剔除了不穩定的新鮮食品，但包括燃料成本）在10月份連續7個月超過了日本央行2%的目標。但工資和服務價格幾乎沒有上漲，這使日本央行在跟隨其他主要央行的腳步撤出刺激措施時保持謹慎。

野口稱，平均名義工資增長約3%是必要的，以確保消費者通脹率持續保持2%左右，盡管單單一年實現3%的工資增長並不會自動導致退出寬鬆政策。被問及他是否排除了明年退出寬鬆政策的機會時，他表示：「時間是2023年還是2024年，將取決於數據。」

資金流出美元，重回新興和其他市場，美元兌港元升至7.78算，創1年高位。而人民幣兌美元亦重返7算水平。

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編輯：姚卓然