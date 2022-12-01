亞洲固定收益展望：增長放緩但毋須驚慌

在經歷一場改變世界的疫情之後重新出發，各國經濟和市場面對多項不利因素：較預期持久的通脹、政策利率持續攀升、戰爭對供應鏈和能源安全的衝擊，以及日趨緊張的地緣政治局勢等。因此，全球經濟放緩或日漸迫近，而大部分地區透過大規模提前加息抑制通脹（由美國聯儲局帶頭），亦加劇了市場對經濟增長的憂慮。

市場預期經濟放緩將持續至2023年底甚至更久。然而，市場對經濟放緩已大致消化，尤其是在部分債券市場。投資者可能已鎖定較高的收益率，希望提高債券投資組合的回報。總括而言，固定收益市場目前能提供較佳的價值。對於亞洲固定收益投資者而言，市場現時存在顯著機會，讓他們具選擇性地進行配置並謹慎地承擔風險。

更審慎的貨幣政策

亞洲大部分地區的貨幣政策一直跟隨甚至領先於聯儲局的政策，亞洲央行的行動通常較為溫和，我們預期這一趨勢將會持續。亞洲國家的貨幣政策，本來就不如主要已發展市場那樣寬鬆，故貨幣政策緊縮亦不會過於極端。此外，雖然亞洲存在通脹壓力，但相對較為溫和，我們預期大部分亞洲經濟體的整體通脹率可在今年年底見頂。我們的基本情境是，大多數亞洲國家的貨幣政策將接近中性，但不會變為限制性的政策。例如，雖然印度最近上調了利率，但信貸及房地產仍有所增長。

對中國近期增長前景仍持審慎態度

中國在亞洲固定收益市場仍扮演舉足輕重的角色。中國今年的經濟增長，預期將會數十年來首次落後於整體亞洲水平。因此，中國政府已啟動部分放寬的政策，將更多投資導向基建，從而刺激經濟增長。

中國是目前少數幾個採取寬鬆貨幣政策的國家之一，並且正在加大對經濟的支持，而有關措施具針對性、漸進並有高度選擇性。我們預期政策方向不會改變，但政策支持的力度或會有所加強。簡而言之，中國偏向支持經濟，但我們並不預期望將有重大的政策出台。

看好亞洲固定收益市場

踏入2023年，我們看好亞洲固定收益主要資產類別的投資機遇。其中亞洲投資級別債券提供具吸引力的風險調整後的回報，與其他地區類似的優質債券相比，其收益率較高，期限較短，成為吸引全球固定收益投資者的理想多元化投資工具。

亞洲高收益債券方面，了解該市場的組成部分，有助應對這一資產類別的種種挑戰。雖然中國房地產行業將繼續受到市場關注，但亞洲高收益債券市場的行業多元化改善，令該行業對整體市場的影響顯著降低。撇除中國房地產行業，亞洲高收益債券企業一直維持相對較低的違約率。在2023年，如再融資風險可控，亞洲高收益債券（中國房地產除外）的違約率預期將維持在1.5%的低水平，低於美國的2.3%。

當中國放寬新冠疫情政策，或可對博彩等高收益行業帶來支持，尤其是對仍然受到疫情困擾的澳門而言。我們在中國房地產行業之外，看到不少前景理想的投資機會，包括可再生能源、短期商品以及機場等可受惠於疫情後重啟的領域。這些行業的估值變得吸引，部分原因是中國房地產行業的溢出效應。

亞洲本地貨幣債券走勢兩面

由於我們認為美元強勢將在2023年消退，加上新加坡央行的鷹派作風，我們預期新加坡元債券可跑贏大市。

我們亦認為隨著旅遊業復甦，泰國重新開放將利好泰銖債券，進而有助使泰國的經常賬恢復盈餘。

部分亞洲貨幣的表現或會落後：首先是菲律賓比索，因其經常賬戶預期會因投資主導的進口增加而出現逆轉；其次是韓圜，因其與科技股和全球增長具有高度關聯性；第三是印尼盧比，因其估值和經常賬惡化。

我們認為2023 年的宏觀經濟環境將更具挑戰性，但市場的某些領域已經成熟，可以實現自2008年環球金融危機以來未曾見過的強勢表現。我們正在調整債券方面的選擇，預期2022 年的回報分散情況將在 2023 年延續。作為亞洲債券市場最大的一環，亞洲投資級別債券因其合理的收益率和高信貸質素而受到投資者青睞。受到中國房地產行業極度波動和低迷的影響，市場對亞洲高收益債券的憂慮可能會持續一段時間，但不應因此而抹殺整體亞洲高收益債券市場的機會，特別是違約率仍然相對低。我們亦預期部分本地貨幣市場明年會有較佳表現，尤其是新加坡和泰國。

作者：

柏瑞投資亞洲固定收益高級投資組合經理 Omar Slim

亞洲（日本除外）新興市場固定收益投資組合經理兼亞洲（日本除外）信貸研究主管孫道涵

責任編輯︰梁浩碩