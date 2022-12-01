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【中移動941】中移動︰控股股東增持A股計劃延長至明年底　另今年已增持2620萬股A股

股市 08:30 2022/12/01

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【中移動941】中移動︰控股股東增持A股計劃延長至明年底　另今年已增持2620萬股A股

中移動 （00941） 公布，由於控股股東中國移動集團公司增持金額尚未達到增持計劃下限，其增持A股計劃延長至明年底。

中移動表示，在11月30日，收到中國移動集團公司來函，基於對公司未來持續穩健發展的信心和長期投資價值的認可，為回應投資者關切、積極履行承諾，更好保護廣大投資者的利益、增強投資者信心，同時受本公司定期報告靜默期、授予期權事項靜默期以及節假日休市等客觀原因影響，本次增持計劃可能無法在原定期限內完成，中國移動集團公司擬將本次增持計劃期限延長12個月至2023年12月31日。增持計劃其他內容不變。

今年1月21日至11月29日期間，中國移動集團公司通過上海證券交易所交易系統累計增持公司約2,620.8萬股A股股份，約佔已發行股份總數的0.123%，約佔已發行A股股份總數的2.903%，累計增持金額約人民幣15.09億元，已超過增持計劃下限的50%。截至11月29日，本次增持計劃臨近屆滿，增持金額尚未達到增持計劃下限。

據早前增持計劃，中國移動集團公司計劃自2022年1月21日至2022年12月31日期間內擇機增持中移動A股股份，累計增持金額不少於人民幣30億元且不超過人民幣50億元。

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編輯：姚卓然

 

中國移動（00941） A股 港股 增持

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