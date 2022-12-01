  • 16°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 08:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】阿里巴巴ADR較港高近7%　恒指黑期升約541點重上19000關（不斷更新）

股市 08:24 2022/12/01

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股12月首個交易日，大市若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約257點，恒指料開報18855點。滙豐 （00005） ADR折合報48.16元，較港收市價高0.91元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報294.88元，較港收市價高7.68元或2.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.4元，較港收市價高5.5元或6.9%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：21】恒指黑期升約541點，報19154點，道指期貨升5點，報34604點。

【08：05】【業績｜教育股】光正教育全年扭虧為盈賺9600萬元人幣

【07：45】【業績︱電動車】小鵬美股升47%　料第四季汽車交付量按年少一半　上季經調整淨虧損擴大至22億人幣

【07：45】【港股反彈】夜期再升395點　副總理孫春蘭於衛健委開會　未提動態清零

【07：45】港股ADR收報18855點，升257點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.16元，較港收市價高0.91元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報294.88元，較港收市價高7.68元或2.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.4元，較港收市價高5.5元或6.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】聯儲局主席鮑威爾稱，最快12月就會放緩加息步伐，利率峰值可能略高於9月份的預期；偏鴿言論紓緩市場對大幅加息的憂慮，美股轉升，尾段升幅擴大。道指升737點，報34589點；標指升122點，報4080點；納指漲484點或4.41%，報11468點。

【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度　終極息口略高於9月預期

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

責任編輯︰梁浩碩

港股 阿里巴巴－SW（09988） ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

上一篇文章

【中移動941】中移動︰控股股東增持A股計劃延長至明年底　另今年已增持2620萬股A股

下一篇文章

【TWTR】馬斯克、蘋果冰釋前嫌　與庫克會面後表示蘋果不會將Twitter app下架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐788億港元售加拿大業務、料稅前賺57億美元　開市升2.5%
【HSBC滙豐】滙豐788億港元售加拿大業務、料稅前賺57億美元　開市升2.5%
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
【美股收市】鮑威爾暗示12月放慢加息 道指尾市飆737點 納指大漲4.4%
【美股收市】鮑威爾暗示12月放慢加息 道指尾市飆737點 納指大漲4.4%
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款