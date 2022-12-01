【港股市況】阿里巴巴ADR較港高近7%　恒指黑期升約541點重上19000關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股12月首個交易日，大市若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約257點，恒指料開報18855點。滙豐 （00005） ADR折合報48.16元，較港收市價高0.91元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報294.88元，較港收市價高7.68元或2.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.4元，較港收市價高5.5元或6.9%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：21】恒指黑期升約541點，報19154點，道指期貨升5點，報34604點。

【08：05】【業績｜教育股】光正教育全年扭虧為盈賺9600萬元人幣

【07：45】【業績︱電動車】小鵬美股升47% 料第四季汽車交付量按年少一半 上季經調整淨虧損擴大至22億人幣

【07：45】【港股反彈】夜期再升395點 副總理孫春蘭於衛健委開會 未提動態清零

【07：45】港股ADR收報18855點，升257點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.16元，較港收市價高0.91元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報294.88元，較港收市價高7.68元或2.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.4元，較港收市價高5.5元或6.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾稱，最快12月就會放緩加息步伐，利率峰值可能略高於9月份的預期；偏鴿言論紓緩市場對大幅加息的憂慮，美股轉升，尾段升幅擴大。道指升737點，報34589點；標指升122點，報4080點；納指漲484點或4.41%，報11468點。

【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度 終極息口略高於9月預期

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

責任編輯︰梁浩碩