【港股市況】美團尾市轉跌、阿里巴巴升逾3%　恒指12月開局升139點、萬九關得而復失（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局主席鮑威爾表明12月減慢加息速度，加上中國放寬防疫，港股12月首個交易日上升，惟高開低走。美團 （03690） 倒跌0.4%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，新能源車股造好，小鵬汽車 （09868） 升逾12%。恒生指數高開461點，早段曾升640點，高見19237點，其後升幅收窄，尾市升幅收窄至不足100點，恒生指數全日升139點，收報18736點，成交1985.6億元。科指升1.1%，報3839點。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

即市走勢︰

【16：16】申洲國際 （02313） 升7%，藍籌中最好，石藥 （01093） 逆市跌8%，為表現最差藍籌。

【16：10】港股高開低走，恒生指數全日升幅收窄至139點，收報18736點，成交1985.6億元。科指升1.1%，報3839點。美團 （03690） 倒跌0.4%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，新能源車股造好，小鵬汽車 （09868） 升逾12%。

【16：00】恒指U盤前升88點，報18685點。

【15：51】美團 （03690） 轉跌0.6%，低見162.6元，恒指升幅收窄至約123點︳報18720點。

【15：47】大市收市前升幅再次收窄至近200點內，報18788點，升191點。科指升1.7%，報3863點。

【15：28】浪潮國際 （00596） 升逾29%，高見4.13元，成交達9727萬元。

【15：27】【香港經濟】瑞聯銀行：下調2022年香港經濟預測至負增長2.8% 內部流動性收緊開始壓抑樓市

【15：16】港股尾市升近300點，報18893點，升296點，科指升2.5%，報3893點。

【15：05】中國有贊 （08083） 升近19%，微盟 （02013） 升逾14%，兌吧 （01753） 升逾6%。

【14：58】餐飲股高開低走，海底撈 （06862） 轉跌0.6%，呷哺呷哺 （00520） 破頂倒跌半成，九毛九 （09922） 破頂後跌逾1%。

【14：16】ATMXJ中，京東 （09618） 轉跌0.2%，低見218.2元。另外，阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 升逾3%，美團 （3690） 升逾2%，小米 （01810） 升逾1%。

【14：06】大市最新升約253點，報18850點，科指升1.8%，報3868點。

【13：07】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌近1%，中石化 （00386） 跌逾1%。

【13：04】濠賭股午後升幅略為收窄，銀娛 （00027） 升逾4%，破頂高見50.6元，金沙 （01928） 升逾3%。永利 （01128） 升一成，美高梅 （02282） 升逾9%，澳博 （00880） 升近5%，新濠 （00200） 升逾7%。

【13：00】恒指午後初段升約285點，報18885點，科指升2.4%，報3889點。

【12：57】【澳門賭收】澳門11月賭收大跌56%遜預期

【12：50】【富士康】鄭州富士康據報仍實施閉環管理 限制員工僅在宿舍和工廠之間活動

【12：43】【異動股】MSCI新貴海昌海洋公園曾瀉近75%、9次觸發市調機制 管理層︰不知悉價格及成交量波動原因

【12：32】【可持續發展】安聯投資：亞洲高度暴露於氣候風險之中 未來ESG監管政策只會有增無減

【12：12】【可持續發展】羅寶文：香港作為戰略性的門戶 可成為可持續投資和跨境碳交易的區域綠色金融中心

【12：00】恒生指數半日升298點，報18895點，成交1254億元。科指升2.4%，報3888點。阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾3%。造車新勢力造好，小鵬汽車 （09868） 績後升逾15%，蔚來 （09866） 升逾9%，理想汽車 （02015） 升3%。醫藥股下跌，其中石藥 （01093） 逆市挫逾9%。

【11：47】融創服務 （01516） 升逾21%，高見3.98元，碧桂園服務 （06098） 升5%，高見20.7元。

【11：45】恒指中午收市前升約270點，報18868點，科指升2.2%，報3879點。

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.7%，深證升1.6%，創業板指升1.8%。

【11：21】港股高開低走，最新升幅收窄至近200點，報18796點，科指升1.6%，報3859點。

【11：17】康希諾生物 （06185） 跌幅擴大至近7%，低見92.3元。

【11：09】百心安 （02185） 跌27%，破底低見13.68元，成交2814萬元。

【11：01】海昌海洋公園 （02255） 跌幅擴大至逾6成，低見1.18元，再觸發市調機制。

【10：53】海昌海洋公園 （02255） 跌逾5成，低見1.48元，曾觸發市調機制，成交4.8億元。

【10：48】聯通 （00762） 升幅擴大至8%，高見4.7元破頂，中電信 （00728） 升半成，破頂高見3.34元，中移動 （00941） 升逾1%。

【10：47】【吉利175】吉利極氪11月交付量按年增4.5倍至11011輛 料可達成全年目標

【10：46】【解碼│聖誕升市】渣打梁振輝：兩大因素推動令投資情緒轉好 港股12月走勢料較美股更佳

【10：46】【業績︱中概股】貝殼抽上8% 第三季虧轉盈 經調整純利18.9億人幣 料第四季收入至少跌15.7%

【10：36】康希諾生物 （06185） 逆市挫半成，低見93.65元，三葉草生物 （02197） 亦跌近5%，復星醫藥 （02196） 跌逾3%。

【10：33】周大福 （01929） 納入MSCI新興市場指數今日生效，股價升逾6%，高見14.78元。

【MSCI指數】MSCI將中免及周大福等納入新興市場指數 九倉被剔出MSCI中國指數

【10：26】ATM最新升逾3%至4%，小米 （01810） 升近3%，京東 （09618） 升2%。

【10：13】大市升幅進一步收窄至約220點，報18817點，科指升1.7%，報3862點。

【10：09】聯通 （00762） 升勢未止，股價再升逾5%，破頂高見4.59元。

【10：06】【佐丹奴709】鄭志剛及陳世昌辭任佐丹奴非執董 周大福企業CEO曾安業及李志軒替代

【10：02】石藥 （01093） 股價逆市跌逾7%，低見9.21元。

【10：00】恒指升幅收窄至約300點，未企穩19000點關口。

【09：58】中國天保集團 （01427） 逆市挫5成，破底低見0.465元，成交316萬元。

【09：56】四大內銀逆市偏軟，建行 （00939） 跌0.6%，工行 （01398） 、農行 （01288） 跌1%，中行 （03988） 跌0.7%。

【09：53】小鵬汽車 （09868） 升兩成，理想汽車 （02015） 升逾7%，蔚來 （09866） 升9%。

【09：52】阿里巴巴 （09988） 最新升逾6%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾4%。

【09：51】新東方在綫 （01797） 逆市回吐3%，低見39.55元。

【09：48】大市升勢略為回順，恒指最新升約425點，報19023點。科指升4.2%，報3957點。

【09：45】中國11月財新製造業PMI為49.4，高於預期的48.9，前值為49.2。

【09：41】滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.5%，中移動 （00941） 升0.3%，友邦 （01299） 升逾3%，港交所 （00388） 升近半成。

【HSBC滙豐】滙豐擬明年4月起關英國114間分行 傳正評估紐西蘭的零售業務

【09：38】【新股IPO】鎳生產商力勤資源首掛平開後升0.4% 一手帳面微賺12元

【09：35】銀娛 （00027） 升逾7%破頂，金沙 （01928） 升逾9%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升一成，澳博 （00880） 升7%，新濠 （00200） 升8%。

【09：31】港股開市後升逾600點，升至19200點水平，報19222點，升625點，科指升5.5%，報4007點。

【09：30】【內房危機】碧桂園據報計劃月中發行第二隻擔保債券 規模達10億元人幣

【09：28】餐飲股海底撈 （06862） 升近一成，呷哺呷哺 （00520） 升5%破頂，九毛九 （09922） 升逾8%。

【09：25】體育用品股造好，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 升逾5%，特步 （01368） 升近3%。

【09：24】小鵬汽車 （09868） 績後升近15%。另外，蔚來 （09866） 亦升近15%，理想汽車 （02015） 升逾12%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 升逾7%，騰訊 （00700） 升逾3%，美團 （03690） 升逾5%，恒生指數高開461點，開報19058點，重上19000點關口，科指升4%，報3950點。

【09：13】期指開報19111點，升494點。

【08：53】中國資源交通 （00269） 開市前公布短暫停牌。

【08：53】易居 （02048） 、金侖控股 （01783） 、博駿教育 （01758） 今早復牌。

【08：30】【中移動941】中移動︰控股股東增持A股計劃延長至明年底 另今年已增持2620萬股A股

【08：21】恒指黑期升約541點，報19154點，道指期貨升5點，報34604點。

【08：05】【業績｜教育股】光正教育全年扭虧為盈賺9600萬元人幣

【07：45】【業績︱電動車】小鵬美股升47% 料第四季汽車交付量按年少一半 上季經調整淨虧損擴大至22億人幣

【07：45】【港股反彈】夜期再升395點 副總理孫春蘭於衛健委開會 未提動態清零

【07：45】港股ADR收報18855點，升257點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.16元，較港收市價高0.91元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報294.88元，較港收市價高7.68元或2.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.4元，較港收市價高5.5元或6.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】聯儲局主席鮑威爾稱，最快12月就會放緩加息步伐，利率峰值可能略高於9月份的預期；偏鴿言論紓緩市場對大幅加息的憂慮，美股轉升，尾段升幅擴大。道指升737點，報34589點；標指升122點，報4080點；納指漲484點或4.41%，報11468點。

【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度 終極息口略高於9月預期

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

責任編輯︰梁浩碩