  • 16°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股北水+夜期】港股錄20.4億元淨流入　吸港交所快手　恒指夜期跌21點（不斷更新）

股市 18:49 2022/12/01

分享：

分享：

北水今日繼續錄得20.4億元淨流入，當中以港交所 （00388） 淨流入最多，達5.9億元，快手 （01024） 及美團 （03690） 分別有4.3億元及3.5億元淨流入；淨流出方面，中國神華 （01088） 及小米 （01810） 則分別錄得4.1億元及3.6億元淨流出。

恒指夜期跌21點，報18775點。

    • 點擊圖片放大

恒指12月開局升139點、萬九關得而復失

聯儲局主席鮑威爾表明12月減慢加息速度，加上中國放寬防疫，港股12月首個交易日上升，惟高開低走。美團 （03690） 倒跌0.4%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，新能源車股造好，小鵬汽車 （09868） 升逾12%。恒生指數高開461點，早段曾升640點，高見19237點，其後升幅收窄，尾市升幅收窄至不足100點，恒生指數全日升139點，收報18736點，成交1985.6億元。科指升1.1%，報3839點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

即市走勢︰

【18：45】恒指夜期跌21點，報18775點。

【16：16】申洲國際 （02313） 升7%，藍籌中最好，石藥 （01093） 逆市跌8%，為表現最差藍籌。

【16：10】港股高開低走，恒生指數全日升幅收窄至139點，收報18736點，成交1985.6億元。科指升1.1%，報3839點。美團 （03690） 倒跌0.4%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，新能源車股造好，小鵬汽車 （09868） 升逾12%。

【16：00】恒指U盤前升88點，報18685點。

【15：51】美團 （03690） 轉跌0.6%，低見162.6元，恒指升幅收窄至約123點︳報18720點。

【15：47】大市收市前升幅再次收窄至近200點內，報18788點，升191點。科指升1.7%，報3863點。

【15：28】浪潮國際 （00596） 升逾29%，高見4.13元，成交達9727萬元。

【15：27】【香港經濟】瑞聯銀行：下調2022年香港經濟預測至負增長2.8%　內部流動性收緊開始壓抑樓市

【15：16】港股尾市升近300點，報18893點，升296點，科指升2.5%，報3893點。

【15：05】中國有贊 （08083） 升近19%，微盟 （02013） 升逾14%，兌吧 （01753） 升逾6%。

【14：58】餐飲股高開低走，海底撈 （06862） 轉跌0.6%，呷哺呷哺 （00520） 破頂倒跌半成，九毛九 （09922） 破頂後跌逾1%。

【14：16】ATMXJ中，京東 （09618） 轉跌0.2%，低見218.2元。另外，阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 升逾3%，美團 （3690） 升逾2%，小米 （01810） 升逾1%。

【14：06】大市最新升約253點，報18850點，科指升1.8%，報3868點。

【13：07】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌近1%，中石化 （00386） 跌逾1%。

【13：04】濠賭股午後升幅略為收窄，銀娛 （00027） 升逾4%，破頂高見50.6元，金沙 （01928） 升逾3%。永利 （01128） 升一成，美高梅 （02282） 升逾9%，澳博 （00880） 升近5%，新濠 （00200） 升逾7%。

【13：00】恒指午後初段升約285點，報18885點，科指升2.4%，報3889點。

【12：57】【澳門賭收】澳門11月賭收大跌56%遜預期

【12：50】【富士康】鄭州富士康據報仍實施閉環管理　限制員工僅在宿舍和工廠之間活動

【12：43】【異動股】MSCI新貴海昌海洋公園曾瀉近75%、9次觸發市調機制　管理層︰不知悉價格及成交量波動原因

【12：32】【可持續發展】安聯投資：亞洲高度暴露於氣候風險之中　未來ESG監管政策只會有增無減

【12：12】【可持續發展】羅寶文：香港作為戰略性的門戶　可成為可持續投資和跨境碳交易的區域綠色金融中心

【12：00】恒生指數半日升298點，報18895點，成交1254億元。科指升2.4%，報3888點。阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾3%。造車新勢力造好，小鵬汽車 （09868） 績後升逾15%，蔚來 （09866） 升逾9%，理想汽車 （02015） 升3%。醫藥股下跌，其中石藥 （01093） 逆市挫逾9%。

【11：47】融創服務 （01516） 升逾21%，高見3.98元，碧桂園服務 （06098） 升5%，高見20.7元。

【11：45】恒指中午收市前升約270點，報18868點，科指升2.2%，報3879點。

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.7%，深證升1.6%，創業板指升1.8%。

【11：21】港股高開低走，最新升幅收窄至近200點，報18796點，科指升1.6%，報3859點。

【11：17】康希諾生物 （06185） 跌幅擴大至近7%，低見92.3元。

【11：09】百心安 （02185） 跌27%，破底低見13.68元，成交2814萬元。

【11：01】海昌海洋公園 （02255） 跌幅擴大至逾6成，低見1.18元，再觸發市調機制。

【10：53】海昌海洋公園 （02255） 跌逾5成，低見1.48元，曾觸發市調機制，成交4.8億元。

【10：48】聯通 （00762） 升幅擴大至8%，高見4.7元破頂，中電信 （00728） 升半成，破頂高見3.34元，中移動 （00941） 升逾1%。

【10：47】【吉利175】吉利極氪11月交付量按年增4.5倍至11011輛　料可達成全年目標

【10：46】【解碼│聖誕升市】渣打梁振輝：兩大因素推動令投資情緒轉好　港股12月走勢料較美股更佳

【10：46】【業績︱中概股】貝殼抽上8%　第三季虧轉盈　經調整純利18.9億人幣　料第四季收入至少跌15.7%

【10：36】康希諾生物 （06185） 逆市挫半成，低見93.65元，三葉草生物 （02197） 亦跌近5%，復星醫藥 （02196） 跌逾3%。

【10：33】周大福 （01929） 納入MSCI新興市場指數今日生效，股價升逾6%，高見14.78元。

【MSCI指數】MSCI將中免及周大福等納入新興市場指數　九倉被剔出MSCI中國指數

【10：26】ATM最新升逾3%至4%，小米 （01810） 升近3%，京東 （09618） 升2%。

【10：13】大市升幅進一步收窄至約220點，報18817點，科指升1.7%，報3862點。

【10：09】聯通 （00762） 升勢未止，股價再升逾5%，破頂高見4.59元。

【10：06】【佐丹奴709】鄭志剛及陳世昌辭任佐丹奴非執董　周大福企業CEO曾安業及李志軒替代

【10：02】石藥 （01093） 股價逆市跌逾7%，低見9.21元。

【10：00】恒指升幅收窄至約300點，未企穩19000點關口。

【09：58】中國天保集團 （01427） 逆市挫5成，破底低見0.465元，成交316萬元。

【09：56】四大內銀逆市偏軟，建行 （00939） 跌0.6%，工行 （01398） 、農行 （01288） 跌1%，中行 （03988） 跌0.7%。

【09：53】小鵬汽車 （09868） 升兩成，理想汽車 （02015） 升逾7%，蔚來 （09866） 升9%。

【09：52】阿里巴巴 （09988） 最新升逾6%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾4%。

【09：51】新東方在綫 （01797） 逆市回吐3%，低見39.55元。

【09：48】大市升勢略為回順，恒指最新升約425點，報19023點。科指升4.2%，報3957點。

【09：45】中國11月財新製造業PMI為49.4，高於預期的48.9，前值為49.2。

【09：41】滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.5%，中移動 （00941） 升0.3%，友邦 （01299） 升逾3%，港交所 （00388） 升近半成。

【HSBC滙豐】滙豐擬明年4月起關英國114間分行　傳正評估紐西蘭的零售業務

【09：38】【新股IPO】鎳生產商力勤資源首掛平開後升0.4%　一手帳面微賺12元

【09：35】銀娛 （00027） 升逾7%破頂，金沙 （01928） 升逾9%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升一成，澳博 （00880） 升7%，新濠 （00200） 升8%。

【09：31】港股開市後升逾600點，升至19200點水平，報19222點，升625點，科指升5.5%，報4007點。

【09：30】【內房危機】碧桂園據報計劃月中發行第二隻擔保債券　規模達10億元人幣

【09：28】餐飲股海底撈 （06862） 升近一成，呷哺呷哺 （00520） 升5%破頂，九毛九 （09922） 升逾8%。

【09：25】體育用品股造好，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 升逾5%，特步 （01368） 升近3%。

【09：24】小鵬汽車 （09868） 績後升近15%。另外，蔚來 （09866） 亦升近15%，理想汽車 （02015） 升逾12%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 升逾7%，騰訊 （00700） 升逾3%，美團 （03690） 升逾5%，恒生指數高開461點，開報19058點，重上19000點關口，科指升4%，報3950點。

【09：13】期指開報19111點，升494點。

【08：53】中國資源交通 （00269） 開市前公布短暫停牌。

【08：53】易居 （02048） 、金侖控股 （01783） 、博駿教育 （01758） 今早復牌。

【08：30】【中移動941】中移動︰控股股東增持A股計劃延長至明年底　另今年已增持2620萬股A股

【08：21】恒指黑期升約541點，報19154點，道指期貨升5點，報34604點。

【08：05】【業績｜教育股】光正教育全年扭虧為盈賺9600萬元人幣

【07：45】【業績︱電動車】小鵬美股升47%　料第四季汽車交付量按年少一半　上季經調整淨虧損擴大至22億人幣

【07：45】【港股反彈】夜期再升395點　副總理孫春蘭於衛健委開會　未提動態清零

【07：45】港股ADR收報18855點，升257點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.16元，較港收市價高0.91元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報294.88元，較港收市價高7.68元或2.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.4元，較港收市價高5.5元或6.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】聯儲局主席鮑威爾稱，最快12月就會放緩加息步伐，利率峰值可能略高於9月份的預期；偏鴿言論紓緩市場對大幅加息的憂慮，美股轉升，尾段升幅擴大。道指升737點，報34589點；標指升122點，報4080點；納指漲484點或4.41%，報11468點。

【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度　終極息口略高於9月預期

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

責任編輯︰梁浩碩

港股 阿里巴巴－SW（09988） ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

上一篇文章

【美股期貨】美國PCE核心通脹數據公布前　美股期貨反覆偏軟　道指期貨跌54點（不斷更新）

下一篇文章

【紀律行動】克利絲汀7名現任和前任董事違規　聯交所公開讉責並作紀律行動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美國PCE核心通脹數據公布前　美股期貨反覆偏軟　道指期貨跌54點（不斷更新）
【美股期貨】美國PCE核心通脹數據公布前　美股期貨反覆偏軟　道指期貨跌54點（不斷更新）
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度　終極息口略高於9月預期
【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度　終極息口略高於9月預期
【港股北水+夜期】港股錄20.4億元淨流入　吸港交所快手　恒指夜期跌21點（不斷更新）
【港股北水+夜期】港股錄20.4億元淨流入　吸港交所快手　恒指夜期跌21點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款