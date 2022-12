【Twitter】馬斯克登門蘋果總部後「冰釋前嫌」　蘋果不會下架Twitter、Tesla股價早市升逾1%

Tesla 特斯拉(美︰TSLA)行政總裁馬斯克(Elon Musk)此前入主Twitter(美:TWTR)後曾指,蘋果(美:AAPL)威脅要將Twitter app從App Store下架。不過,馬斯克最新與蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)於蘋果公司總部會面後,指誤解已解決,標誌馬斯克、蘋果冰釋前嫌。

Tesla周四早市股價向好,早段升逾1%,暫報197.73美元。

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.