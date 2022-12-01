【Twitter】馬斯克登門蘋果總部後「冰釋前嫌」　蘋果不會下架Twitter、Tesla股價早市升逾1%

▲ 【TWTR】馬斯克、蘋果冰釋前嫌 與庫克會面後表示蘋果不會將Twitter app下架

Tesla 特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前入主Twitter（美：TWTR）後曾指，蘋果（美：AAPL）威脅要將Twitter app從App Store下架。不過，馬斯克最新與蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）於蘋果公司總部會面後，指誤解已解決，標誌馬斯克、蘋果冰釋前嫌。

Tesla周四早市股價向好，早段升逾1%，暫報197.73美元。

馬斯克上載到訪Apple總部

Good conversation. Among other things， we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so. — Elon Musk （@elonmusk） November 30， 2022

馬斯克在Twitter上發布了一段Apple Park總部池塘的視頻，感謝庫克帶他四處參觀，片中可短暫見到二人的影子。

馬斯克表示，二人進行了良好的交談，並解決了有關Twitter app可能從App Store下架的誤解，指蘋果從未考慮過這樣做。

馬斯克此前提到，若Twitter被谷歌（Google）或蘋果公司在App Store上下架，將會推出一款智能手機作替代品，令Twitter繼續有生存空間。

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責任編輯︰梁浩碩

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