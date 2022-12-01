  • 15°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 22:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter】馬斯克登門蘋果總部後「冰釋前嫌」　蘋果不會下架Twitter、Tesla股價早市升逾1%

股市 22:34 2022/12/01

分享：

分享：

【TWTR】馬斯克、蘋果冰釋前嫌　與庫克會面後表示蘋果不會將Twitter app下架

Tesla 特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前入主Twitter（美：TWTR）後曾指，蘋果（美：AAPL）威脅要將Twitter app從App Store下架。不過，馬斯克最新與蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）於蘋果公司總部會面後，指誤解已解決，標誌馬斯克、蘋果冰釋前嫌。

Tesla周四早市股價向好，早段升逾1%，暫報197.73美元。

馬斯克上載到訪Apple總部

馬斯克在Twitter上發布了一段Apple Park總部池塘的視頻，感謝庫克帶他四處參觀，片中可短暫見到二人的影子。

馬斯克表示，二人進行了良好的交談，並解決了有關Twitter app可能從App Store下架的誤解，指蘋果從未考慮過這樣做。

馬斯克此前提到，若Twitter被谷歌（Google）或蘋果公司在App Store上下架，將會推出一款智能手機作替代品，令Twitter繼續有生存空間。

【TWTR】馬斯克：蘋果威脅要將Twitter app從App Store下架　早前就蘋果應否公布用戶審查行動進行公投

【TWTR】馬斯克稱Twitter如被谷歌及蘋果打壓　或會製造智能手機應對

責任編輯︰梁浩碩

ET財智Talk】剖析資產調配  鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Twitter（美：TWTR） 馬斯克 庫克 Apple Twitter

上一篇文章

【ESG】騰訊、安踏躋身全球十大最具透明度ESG報告企業

下一篇文章

【美股開市】通脹數據符預期　美滙曾跌穿105　道指開市微跌31點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度　終極息口略高於9月預期
【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度　終極息口略高於9月預期
【美股開市】通脹數據符預期　美滙曾跌穿105　道指開市微跌31點（不斷更新）
【美股開市】通脹數據符預期　美滙曾跌穿105　道指開市微跌31點（不斷更新）
【美國加息】鮑威爾暗示12月放慢加息速度　12月加息0.5厘機會升至逾75%
【美國加息】鮑威爾暗示12月放慢加息速度　12月加息0.5厘機會升至逾75%
【港股北水+夜期】港股錄20.4億元淨流入　吸港交所快手　恒指夜期跌21點（不斷更新）
【港股北水+夜期】港股錄20.4億元淨流入　吸港交所快手　恒指夜期跌21點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款