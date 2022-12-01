【TWTR】馬斯克、蘋果冰釋前嫌　與庫克會面後表示蘋果不會將Twitter app下架

Tesla 特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前入主Twitter（美：TWTR）後曾指，蘋果（美：AAPL）威脅要將Twitter app從App Store下架。不過，馬斯克最新與蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）於蘋果公司總部會面後，指誤解已解決，標誌馬斯克、蘋果冰釋前嫌。

Good conversation. Among other things， we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so. — Elon Musk （@elonmusk） November 30， 2022

馬斯克在Twitter上發布了一段Apple Park總部池塘的視頻，感謝庫克帶他四處參觀，片中可短暫見到二人的影子。

馬斯克表示，二人進行了良好的交談，並解決了有關Twitter app可能從App Store下架的誤解，指蘋果從未考慮過這樣做。

馬斯克此前提到，若Twitter被谷歌（Google）或蘋果公司在App Store上下架，將會推出一款智能手機作替代品，令Twitter繼續有生存空間。

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責任編輯︰梁浩碩

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