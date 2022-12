【TWTR】馬斯克、蘋果冰釋前嫌　與庫克會面後表示蘋果不會將Twitter app下架

Tesla 特斯拉(美︰TSLA)行政總裁馬斯克(Elon Musk)此前入主Twitter(美:TWTR)後曾指,蘋果(美:AAPL)威脅要將Twitter app從App Store下架。不過,馬斯克最新與蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)於蘋果公司總部會面後,指誤解已解決,標誌馬斯克、蘋果冰釋前嫌。

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.