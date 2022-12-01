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【TWTR】馬斯克、蘋果冰釋前嫌　與庫克會面後表示蘋果不會將Twitter app下架

股市 08:09 2022/12/01

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Tesla 特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前入主Twitter（美：TWTR）後曾指，蘋果（美：AAPL）威脅要將Twitter app從App Store下架。不過，馬斯克最新與蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）於蘋果公司總部會面後，指誤解已解決，標誌馬斯克、蘋果冰釋前嫌。

馬斯克在Twitter上發布了一段Apple Park總部池塘的視頻，感謝庫克帶他四處參觀，片中可短暫見到二人的影子。

馬斯克表示，二人進行了良好的交談，並解決了有關Twitter app可能從App Store下架的誤解，指蘋果從未考慮過這樣做。

馬斯克此前提到，若Twitter被谷歌（Google）或蘋果公司在App Store上下架，將會推出一款智能手機作替代品，令Twitter繼續有生存空間。

【TWTR】馬斯克：蘋果威脅要將Twitter app從App Store下架　早前就蘋果應否公布用戶審查行動進行公投

【TWTR】馬斯克稱Twitter如被谷歌及蘋果打壓　或會製造智能手機應對

責任編輯︰梁浩碩

ET財智Talk】剖析資產調配  鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Twitter（美：TWTR） 馬斯克 庫克 Apple Twitter

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