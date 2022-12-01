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【業績｜教育股】光正教育全年扭虧為盈賺9600萬元人幣

股市 08:05 2022/12/01

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【業績｜教育股】光正教育全年扭虧為盈賺9600萬元人幣

光正教育 （06068） 公布截至8月底止年度業績，收入按年大跌87.7%至2.77億元（人民幣‧下同），利潤則扭虧為盈，賺9618.5萬元，而餘下業務產生的核心淨利潤升47.4%至1.17億元。

期內，公司餘下業務的收入全部來自配套服務，包括綜合教育服務，主要包括提供課外活動及課後託管項目、校巴服務、社會實踐、夏令營及冬令營；及學校相關供應鏈，主要包括銷售日常必需品及其他教育材料。學校相關供應鏈收入為1.5億元，按年升兩成，綜合教育服務收入按年升38.8%至1.2億元。

展望未來，公司將以輕資產模式運營，預期公司的未來資本開支將主要以經營活動所得現金流量撥付。

【ET財智Talk】剖析資產調配  鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！


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編輯：姚卓然

港股 光正教育（06068） 教育股

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