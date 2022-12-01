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【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度　終極息口略高於9月預期

股市 07:19 2022/12/01

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【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度　終極息口略高於9月預期

美國聯儲局主席鮑威爾證實，未來似乎將小幅度加息，儘管他認為抗擊通脹的進展仍有很大的不足。鮑威爾指出，最快12月減慢加息速度。但他警告，貨幣政策仍處於一段時間的限制水平，直至通脹出現真正訊號。

鮑威爾指，儘管出現有希望的發展，但距離價格恢復穩定，仍有很長的路要走。無論是加息或是減持債券，都需要時間以才能在體系內運行。所以當達到足以壓低通脹的限制性水平時，減慢加息速度是合理的，這個時機最快便在12月即將召開的議息會議上出現。

鮑威爾表示，鑑於緊縮政策方面取得進展，減慢加息時機的重要性，仍比不上未來仍需要加幾多息以控制通脹，以及要將限制性政策要保持幾耐時間。為了恢復價格穩定，未來似乎仍需一段時間貨幣政策要保持在限制性水平，歷史強烈告誡我們不要過早放鬆政策。「我們將堅持到底，直到工作完成。」

鮑威爾指出，通脹正在消退，而極端緊張的勞動市場正在放鬆，不過他亦指，短期數據仍有欺騙性，需要更多的數據去證實。

他舉例指，今晚公布的10弓PCE通脹數據，市場預期由5.1%放緩至5%，但仍與儲局的2%目標相去甚遠。鮑威爾說，需要更多的證據才能證明通脹實際正在下降，以任何的標準衡量，通脹仍然很高。

鮑威爾預期，息口的終極頂位，即終端利率，會略高於在9月FOMC時的預期，即約4.6厘水平。

鮑威爾指，通脹爆發核心的供應鏈問題已經緩解，他預計明年樓價通脹將上升，但隨後可能會下降。至於勞動市場，暫時仍在找尋平衡，職位空缺及工人比例由2比1的比例，現時已收窄至1.7比1，但仍高於歷史水平。緊張的勞動力市場導致工資大幅上漲，儘管如此，仍未能跟上通脹的步伐。他進一步指，加人工是好事，但如果要有可持續的增長，最好與2%通脹目標水平同步。

至於勞工就業參與度低，鮑威爾指主要原因是新增職位及可提供的工人數量不平衡，尤其是在疫情期間，好多人退休。

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記者：譚志偉

美股 宏觀分析 失業 可持續發展 經濟數據表現 就業 加息 美國 美國聯儲局 通脹

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