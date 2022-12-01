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【港股反彈】夜期再升395點　副總理孫春蘭於衛健委開會　未提動態清零

股市 06:25 2022/12/01

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，國務院副總理孫春蘭在國家生健康委召開座談會，聽取有關方面專家對優化完善防控措施的意見建議。

新華社深夜發稿，國務院副總理孫春蘭在國家衛生健康委召開座談會，聽取有關方面專家對優化完善防控措施的意見建議。她指出，隨着奧密克戎病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，疫情防控面臨新形勢新任務。

要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，落實黨中央、國務院決策部署，以人民為中心，防控工作穩中求進，防控政策持續優化，走小步不停步，不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫療資源準備，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。

座談會上，張伯禮、沈洪兵、王軍志、梁萬年、杜斌、馮子健、楊維中、董小平8位專家作了發言，高度評價防控取得的重大成就，對優化完善二十條措施提出意見建議。孫春蘭充分肯定專家在防控中的重要貢獻，希望繼續發揮專業優勢，發揚科學精神，圍繞關鍵問題深化研究，為做好疫情防控工作獻計出力。

港股近期反彈，恒指周二至周三累升1299點，夜期再升395點。

【港股反彈】廣州放寬放疫　資金急謀入市炒股　港滙升穿7.8、港元隔夜拆息罕有4.35厘

記者：譚志偉

港股 經濟衰退 疫情 經濟 新華社 孫春蘭 習近平 恒生指數

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