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【著數優惠】低至半價享黃金海岸酒店 agnès b 主題下午茶 歎盡香煎鵝肝漢堡包 帶子配黑松露 二人同行全包只係呢個價

理財智慧 12:12 2022/12/01

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周末聚會去吃High Tea，是不少女生最愛的活動，特別是英式下午茶。最近香港黃金海岸酒店與 agnès b 聯乘推出 agnès b 主題下午茶，超過十款鹹甜點配上 agnès b 主題元素，食得之餘更可以打卡。精選美點包括：香煎鵝肝漢堡包配朱古力醬、香煎帶子配黑松露、鮮蝦芒果沙沙撻、小熊法式甜點、朱古力三重奏法式甜點。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

【著數優惠】中銀香港 BoC Pay 推立減優惠 可慳高達600元 入內文即睇邊個商戶有優惠，詳見【下一頁

12 月1日至27日期間，更供應 agnès b 主題聖誕下午茶，增添聖誕氣氛，與你歡度聖誕。KKday剛推出香港黃金海岸酒店 agnès b 主題下午茶半價優惠，二人同行全包價僅413元，以原價一半價錢就可以享用，人均價錢只是206.5元。

    點擊圖片放大
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以下為優惠詳情：
優惠1：【限量搶 - 低至半價】agnès b 主題雙人下午茶（星期一至五）
KKday 優惠: 413元/2 位，人均206.5元/位 （原價757元/2 位）(已包括原價加一服務費)   優惠連結：請按此

【著數優惠】MTR Mobile全新有獎遊戲「拍拍機」送高達21,400 MTR分，詳見【下一頁


優惠2：【限量搶 - 低至 75 折】agnès b 主題雙人下午茶
KKday 優惠:585元/2 位，人均292.5元/位 （原價757元/2 位）(已包括原價加一服務費)    優惠連結：請按此

 


優惠3：【低至 85 折】agnès b 主題雙人下午茶
KKday 優惠:654元/2 位，人均327元/位 （原價757元/2 位）(已包括原價加一服務費)     優惠連結：請按此

優惠期 (預訂期) : 2022 年 12 月 1 日 12:00 至 12 月 7 日 23:59
使用日期：2022 年 12 月 2 日至 2023 年 1 月 2 日
用餐時間：星期一至日 15:00 - 17:00
地址：屯門黃金海岸青山公路 1 號香港黃金海岸酒店大堂

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責任編輯：陳詠妍

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香港黃金海岸 著數優惠 酒店 下午茶

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