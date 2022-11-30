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【着數優惠】新地YOHO及MOKO進行跨年大抽獎　大獎豐田豪華車　消費滿500元可參與

Hot Talk 23:40 2022/11/30

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【著數優惠】新地YOHO及MOKO進行跨年大抽獎　大獎涉豐田豪華車、消費滿500元可參與

新地 （00016） 旗下元朗形點YOHO MALL及旺角新世紀MOKO即日起至面1月21日，進行冬日跨年大抽獎活動，涉「即抽即獎」及「Chill 級大獎」抽獎活動。「Chill 級大獎」即日起至12月31日及1月兩階段進行，抽獎於1月27日及2月13日以電腦隨機抽出，第一輪未有中獎者即自動進身第二輪。

    點擊圖片放大
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客戶需於活動期間以電子消費滿500元，將單據上傳至The Point應用程式或於客戶服務部登記積分，即可參與，會員登記次數不限，參與「即抽即獎」則需於應用程式內進行換領抽獎機會，每套單據可同時參與兩個抽獎活動。

「Chill 級大獎」包括豐田Sienta 7座豪華版、OSIM養生椅、 De'Longhi全自動即磨按摩機及iPhone 14 Pro Max。「即抽即獎」包括6300萬 The Point積分YOHO商戶贈券以及過萬份產品。

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記者：宋佩恩

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