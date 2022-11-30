【業績｜泛海系】泛海國際半年少賺73%　泛海酒店虧損收窄

泛海國際 （00129） 及泛海酒店 （00292） 公布截至9月底止上半年業績，均不派中期息。泛海國際收入按年少15%至10.83億元；純利跌73%至3866.6萬元。

以收入劃分，物業租貸按年少10%至7886萬元；物業銷售業務收入675萬元；酒店及旅遊收入按年增1.63倍至7217萬元；財務投資收入少22%至9.05億元。

集團指出，疫情持續困擾業務，但酒店業務有所改善，為集團帶來正面貢獻，純利減少歸因投資組合投資收入減少、按市值計價未變現虧損淨額及預期信貸虧損額外撥備。

泛海合營豪宅項目目「皇第」已出售70%單位，銷售總額23億元；寶珊道項目料明年首季推出；洪水橋項目工程已完工，正申請預售同意書。

泛海酒店半年虧損收窄35%

泛海子企泛海酒店上半財年收入少9%至4.64億元；虧損收窄35%至9576.6萬元。

以收入劃分，酒店業務收入按年增1.65倍至7131.2萬元；財務投資收入少19%至3.88億元；物業發展收入跌77%至9.3萬元。

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記者：宋佩恩