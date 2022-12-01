  • 17°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 11:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱中概股】貝殼抽上8%　第三季虧轉盈　經調整純利18.9億人幣　料第四季收入至少跌15.7%

股市 10:34 2022/12/01

分享：

分享：

貝殼第三季虧轉盈　經調整純利18.9億人幣　料第四季收入至少跌15.7%

貝殼 （02423） 公布第三季度扭虧為盈，錄得淨利潤7.2億元（人民幣，下同），去年同期則虧損逾17億元，Non-GAAP計，經調整淨利潤為18.9億元，去年同期則蝕8.9億元。

貝殼抽上8%，報42.95元，而昨日美股（美：BEKE）升12%，報16.92美元。

貝殼預期，今年第四季淨收入總額介乎145億元至150億元，按年下降約15.7%至18.5%，主因近期房地產相關政策和措施的潛在影響、部分地區實施疫情臨時性限制措施。公司形容這些情況仍存在不確定性，可能繼續對運營產生不利影響。

於第三季度，貝殼總交易額為7,371億元，按年跌11.3%，其中，存量房交易額升18.7%至4490億元，但新房交易額跌36.2%至2615億元。

淨收入按年跌2.8%至176億元。截至9月底止，經紀人數量約40.3萬名，較上年減少21.9%，活躍經紀人數量亦少20.4%至37.3萬名，而門店數量約4.1萬家，較上年減少23.3%，活躍門店數量約4萬家。季內，移動月活躍用戶數量平均為4,240萬名。

貝殼董事會主席兼首席執行官彭永東指，隨進一步推行開發商預付佣模式並與優選開發商合作，新房交易保持良好勢頭，同時，家裝家居業務亦正步入正軌。

【ET財智Talk】剖析資產調配  鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

相關文章：

【解碼│內房放水】大摩：疫情損中央三支箭威力　料內房銷售明年下半年才見反彈

【恒大3333】恒大財富擬資產處置困難大　宣布調整兌付方案　每月兌付銳減至2000元人幣

編輯：袁諾曦

港股 美股 貝殼－W（02423） 貝殼找房（美：Beke）

上一篇文章

【解碼│聖誕升市】渣打梁振輝：兩大因素推動令投資情緒轉好　港股12月走勢料較美股更佳

下一篇文章

【美股焦點】Spotify CEO再次抨擊蘋果扼殺創新、損害消費者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股反彈】廣州放寬放疫　資金急謀入市炒股　港滙升穿7.8、港元隔夜拆息罕有4.35厘
【港股反彈】廣州放寬放疫　資金急謀入市炒股　港滙升穿7.8、港元隔夜拆息罕有4.35厘
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【美股收市】鮑威爾暗示12月放慢加息 道指尾市飆737點 納指大漲4.4%
【美股收市】鮑威爾暗示12月放慢加息 道指尾市飆737點 納指大漲4.4%
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款