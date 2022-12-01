【業績︱中概股】貝殼抽上8%　第三季虧轉盈　經調整純利18.9億人幣　料第四季收入至少跌15.7%

▲ 貝殼第三季虧轉盈 經調整純利18.9億人幣 料第四季收入至少跌15.7%

貝殼 （02423） 公布第三季度扭虧為盈，錄得淨利潤7.2億元（人民幣，下同），去年同期則虧損逾17億元，Non-GAAP計，經調整淨利潤為18.9億元，去年同期則蝕8.9億元。

貝殼抽上8%，報42.95元，而昨日美股（美：BEKE）升12%，報16.92美元。

貝殼預期，今年第四季淨收入總額介乎145億元至150億元，按年下降約15.7%至18.5%，主因近期房地產相關政策和措施的潛在影響、部分地區實施疫情臨時性限制措施。公司形容這些情況仍存在不確定性，可能繼續對運營產生不利影響。

於第三季度，貝殼總交易額為7,371億元，按年跌11.3%，其中，存量房交易額升18.7%至4490億元，但新房交易額跌36.2%至2615億元。

淨收入按年跌2.8%至176億元。截至9月底止，經紀人數量約40.3萬名，較上年減少21.9%，活躍經紀人數量亦少20.4%至37.3萬名，而門店數量約4.1萬家，較上年減少23.3%，活躍門店數量約4萬家。季內，移動月活躍用戶數量平均為4,240萬名。

貝殼董事會主席兼首席執行官彭永東指，隨進一步推行開發商預付佣模式並與優選開發商合作，新房交易保持良好勢頭，同時，家裝家居業務亦正步入正軌。

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編輯：袁諾曦