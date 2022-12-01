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【HSBC滙豐】滙豐：評估出售新西蘭業務、關閉4分之1英國分行　全日股價反覆轉穩

股市 17:25 2022/12/01

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滙豐擬明年4月起關英國114間分行　傳正評估紐西蘭的零售業務

HSBC滙豐 （00005） 本周宣布協議出售加拿大業務後，周三再證實，正研究是否出售新西蘭零售銀行業務，並會關閉英國114間分行，相當於滙豐在英國現有分行網絡的4分之1。滙豐估計，關閉分行將削減約百個職位。

滙豐周四港股股價反覆轉穩，全日微升0.1%，收報47.3元，成交15億元。

因應網絡服務普及，滙豐近年大幅縮減英國分行數目，隨該行明年4月完成新一輪縮減後，當地分行數目將由2016年底的965間，減至327間。消息指，部份計劃關閉的分行人次每周少於250人。

外電引述滙豐英國分銷董事總經理Jackie Uhi表示，人們正改變使用銀行業務的習慣，許多分行的客流量處於歷史低位，且沒有回升的跡象，使用數碼銀行服務已成為常態，他形容關閉分行的決定絕非易事。

在退出新西蘭業務方面，滙豐發言人指，與許多機構一樣，滙豐定期審查業務，以改善集團長遠的營運網絡。該行又指，匯豐在新西蘭的批發和其他業務不受影響。

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編輯：袁諾曦

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