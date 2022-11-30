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【HSBC滙豐】滙豐擬明年4月起關英國114間分行　傳正評估紐西蘭的零售業務

股市 22:00 2022/11/30

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滙豐擬明年4月起關英國114間分行　傳正評估紐西蘭的零售業務

滙豐 （00005） 據報因疫情後使用分行服務的客量減少，故明年4月起將會關閉英國114間分行，分行數量將減至327間。Press Association引述消息指，部份計劃關閉的分行人次每周少於250人。

報道指，滙豐正投放數千萬英鎊更新剩餘的分行網絡。滙豐英國英國分銷董事總經理Jackie Uhi表示，人們正改變使用銀行業務的習慣，許多分行的客流量處於歷史低位，且沒有回升的跡象，使用數碼銀行服務已成為常態，他形容關閉分行的決定絕非易事。

另外，據彭博報道，滙豐正在評估紐西蘭的零售銀行業務，因計劃精簡其全球足跡。

報道引述滙豐發言人指，與許多機構一樣，滙豐定期審查業務，以改善集團長遠的營運網絡。該行又指，匯豐在新西蘭的批發和其他業務不受影響。

報道又指，滙豐為紐西蘭當局於1987年放鬆管制後，首間獲得銀行牌照的海外銀行。

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編輯：袁諾曦

港股 滙豐控股（00005）

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