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【加密貨幣】新加坡副總理罕有批評淡馬錫　投資FTX有損信譽

股市 20:53 2022/11/30

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【加密貨幣】新加坡副總理罕有批評淡馬錫　投資FTX有損信譽

新加坡副總理兼財政部長黃循財罕有批評淡馬錫在加密貨幣交易所FTX投資一役，淡馬錫投資因而損失2.75億美元，黃循財直指非常失望，以及對新加坡具破壞性。

黃循財在國會表示，對於新加坡主權財富基金的損失，正嚴肅正視。損失並不代表政府制度沒有作用，相反，這就是投資性質以及承受風險。

市場一直認為，「淡馬錫有份投資」，是值得參考的投資因素。

黃循財說：「在投資FTX所發生的事，不僅構成財務損失，而且亦對信譽造成損失。淡馬錫承認這一點，並發布一個完整的聲明，去解釋其盡職調查過程，以及在FTX的投資情況。」

他指，正在進行內部審查，以研究 FTX 交易出了什麼問題以及如何改進流程。政府沒有就特定資產或資產類別的配置，製定指導方針，無論是針對加密貨幣還是其他資產。政府領導董事會及管理團隊根據政府可承受的範圍，負責計算投資策略。

「最重要的是，我們的投資實體從每一次失敗和成功中吸取教訓，並繼續承擔經過充分判斷的風險，以實現良好的長期整體回報。通過這種方法，我們可以繼續增加國家儲備，並在未來很長一段時間內為政府項目提供穩定的收入來源。」投資FTX的損失，並未影響新加坡整體的投資回報。

黃循財指，針對電子支付代幣服務供應商，雖然已有牌照，但新加波金管局會未來會計劃引人對投資者保險的基本措施。但他警告說，即使採取這些措施，貨幣當局也無法阻止加密服務提供商倒閉。

「那些交易加密貨幣的人必須做好失去所有價值的準備。再多的監管也無法消除這種風險」

【加密貨幣】加密貨幣平台BlockFi申請破產保護　「FTX死亡漩渦已蔓延至另一加密實體」

【FTX爆煲】巴哈馬：將FTX崩盤歸咎當地是「過度簡化」　李顯龍本周國會解釋淡馬錫撇帳

【FTX爆煲】最新發展：Cathie Wood稱比特幣可見100萬美元、國際證監籲加強監管、SBF下周出席論壇（11月24日）

記者：譚志偉

美股 虛擬貨幣 黃循財 基金 新加坡 記者 美元 電子支付

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